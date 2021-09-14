جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف شاغرة لجميع التخصصات 1443، أعلنت جامعة الملك سعود عبر موقعها الإلكتروني عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة داخل الجامعة، وهذه الوظائف متاحة لحاملي الشهادة الثانوية والدبلومات والبكالوريوس من الجنسين “رجال ونساء”، كما حصرت اللجنة المناطق التي يتوافر فيها الوظائف وهي العاصمة السعودية الرياض، وأيضاً مدينة جدة وكذلك منطقة الإحساء.

جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف شاغرة 1443

أعلنت الجامعة عن توافر 15 وظيفة داخل الحرم الجامعي في تخصصات متعددة، وتلك الوظائف متاحة في ثلاث مدن داخل المملكة العربية السعودية وهم “الرياض وجدة والإحساء” وتتلخص تلك الوظائف في الأتي:

يوجد وظيفة مساعد إداري رابع في مدينة جدة للجنسين “الرجال والنساء”

كذلك متاح وظيفة فني مختبر للجنسين في مدينة الرياض

يوجد مدرس قسم تدريب للجنسين في مدينة جدة

متاح داعم فني أول للرجال فقط وهذا في مدينة جدة

يوجد مشرف التعليم الإلكتروني (للنساء) فقط في جدة

مساعد بحث أول (للرجال والنساء) في مدينة رياض

مسئول مركز الاتصالات وهذا متاح للجنسين الرجال والنساء في العاصمة السعودية

مساعد إداري للجنسين في مدينة الإحساء

أخصائي مراقبة مخزون اول للجنسين من الرجال والنساء في مدينة جدة.

جنسية المتقدم للالتحاق بالوظيفة سعودي الجنسية

شرط الخبرة تتراوح سنوات الخبرة من سنة إلى ثلاث سنوات

شرط إجادة اللغة الأجنبية “الإنجليزية” وكذلك جهاز الحاسوب.

شروط الالتحاق بالوظائف الشاغرة في الجامعة سعودجامعة الملك سعود

تعتمد جامعة الملك سعود على جودة التعليم والبحث العلمي وأيضاً وريادة الأعمال، بهدف تخريج دفعات على قدر كافي من الوعي التعليمي والمعرفة، كما تهدف الجامعة في توسيع الثقافة العلمية والأدبية وغزوها في جميع إرجاء المملكة، والجدير ذكره أن الوظائف المتاحة في الجامعة مدة التقدم إليها تختلف حسب نوع الوظيفة، إلا أنها تتفق في رابط التقديم وهو موقع رابط التوظيف التابع لجامعة الملك السعود في على المُتقدم تحديد نوع الوظيفة التي يريد الالتحاق بها، وإذا كان المتقدم ليس لديه حساب مسجل في جامعة الملك سعود، فعليه الإلتزام بالخطوات لقيام بالتسجيل، ثم التقدم للالتحاق بالوظيفة.