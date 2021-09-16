الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن التقديم علي وظائف الشؤون الصحية

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الشؤون الصحية بالحرس الوطني أعلنت من خلال الموقع الرسمي الخاص بها عن عدد من الوظائف المتاحة . تلك التي تم الإعلان عنها وفقاً للشروط والقواعد المعلنة . كذلك أوضحت وزارة الحرس الوطني بأن وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443 يتم التقديم عليها بشكل إلكتروني . كما أن التقديم في الشؤون الصحية بالحرس الوطني لعدد وظائف 275 وظيفة . وتم التوضيح من خلال رابط التقديم علي وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني أن التقديم مسموح لحملة الثانوية العامة . والمؤهلات الأعلى من ذلك . كذلك تم التوضيح أيضاً بأن تقديم الحرس الوطني متاحاً لكافة محافظات المملكة العربية السعودية .الشؤون الصحية بالحرس الوطني وتصريحات الوزارة عن الوظائف الجديدة
صرحت الوزارة من خلال الموقع الرسمي الخاص بها . تلك الوظائف يتم تحديثها بشكل مستمر من خلال بوابة توظيف وزارة الحرس الوطني . كذلك أشارت الوزارة بأنه في حالة عدم وجود أي وظائف جديدة في الحرس الوطني . ذلك في أي قسم من أقسام الوزارة . نوهت لجميع المواطنين الراغبين في التقديم علي وظائف الحرس الوطني يمكنهم متابعة الموقع بشكل مستمر . لكي ما يتسنى لهم التعرف علي الوظائف الجديدة في الحرس الوطني . كذلك أشارت الوزارة بأنه في حالة تسجيل الدخول علي موقع الوزارة يتم تحويل المسجل لموقع النفاذ الوطني الموحد “منصة نفاذ” . كما يتم استخدام اسم المسجل ورمز المرور المستخدمين في منصة “أبشر” .الشؤون الصحية بالحرس الوطني والوظائف المعلن عنها من الوزارة
- عدد الوظائف الإدارية 11 وظيفة مساعد إداري ، مدخل بيانات في مدينتي الرياض وجدة .
- كذلك وظائف الشؤون الصحية عدد 7 وظائف فني مختبر ، أخصائي صحة مهنية بمدينتي جدة ، الأحساء .
- كما متاح في وظائف الحرس الوطني 70 وظيفة طبية متنوعة في تخصصات مختلفة في مدن الرياض ، جدة ، المدنية المنورة
- وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443 تعلن عن عدد 12 وظيفة مختلفة في التمريض بمدينة جدة .
- ذلك بجانب 37 فرصة تدريبية ما بين مساعد علاج طبيعي ، مساعد طبيب أسنان ، أخصائي أجتماعي في جدة والأحساء .
- كافة الوظائف المعلنة من الحرس الوطني يتم التقديم عليها بشكل إلكتروني من خلال موقع النفاذ الوطني “نفاذ” .
- شروط التقديم علي وظائف الشؤون الصحية أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية .
- كذلك يجب أن المتقدم حاصل علي شهادة الثانوية العامة أو أعلي وذلك في التخصصات المطلوبة .
- تقديم كافة الأوراق والمستندات التي تم طلبها من وزارة الشؤون الصحية علي موقعها الرسمي .
- كما يجب الحصول علي الترخيص من الهيئة السعودية في التخصصات الصحية .
- يتم تقديم ما يثبت الحصول علي الترخيص في التخصصات الصحية للوظائف الصحية والطبية فقط .
- كذلك يجب علي كافة المتقدمين اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية المحددة من الوزارة .
- كافة التخصصات المعلن عنها للوظائف الهندسية يجب أن يكون المتقدم حاصل علي ترخيص الهيئة السعودية للمهندسين .
- يجب اجتياز اختبار اللغة الانجليزية في الأقسام التي تطلب ذلك بجانب اجتياز اختبار اللياقة البدنية .
- يتم تسجيل الدخول علي موقع وزارة الشؤون الصحية الرسمي .
- كما يتم تسجيل الدخول من خلال تسجيل الاسم ورمز المرور للمتقدم .
- كذلك يجب ملء الاستمارة المرفقة بالموقع لكافة بياناتها مثل الاسم ورقم الهوية وغيرها من البيانات .
- كما يتم أرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة علي الموقع ورفعها في القوائم المخصصة لذلك .
- وظائف الشؤون الصحية المعلنة يتم تحديد وظيفة واحدة منهم وفقاً للتخصص والوظيفة المرغوبة .
- يتم اتباع تلك الخطوات وفقاً للوظائف المعلنة والمؤهلات المطلوبة ولا يتم التقديم لأي شخص لا تنطبق عليه الشروط .
- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يتم الضغط علي كلمة إرسال الطلب علي موقع النفاذ الوطني .
- بعد أن يتم إرسال الطلب الانتظار قليلاً وبعدها يتم طباعة الاستمارة الخاصة بالمتقدم شاملة كافة بياناته .
- تلك الخطوات التي تم الإعلان عنها من موقع الوزارة والتي يجب اتباعها بتدقيق في تقديم طلب الوظيفة .
الشؤون الصحية بالحرس الوطني وتم التوضيح داخل المقال عن عدد الوظائف المعلنة . تلك التي أعلنتها الشؤون الصحية بموقعها الرسمي . كذلك تم توضيح الخطوات التي تتبع للتقديم علي الوظائف . وما هي المؤهلات المطلوبة للتقديم علي الوظائف وشروطها .
الوسوم
الشؤون الصحية بالحرس الوطني أعلنت من خلال الموقع الرسمي الخاص بها عن عدد من الوظائف المتاحة . تلك التي تم الإعلان عنها وفقاً للشروط والقواعد المعلنة . كذلك أوضحت وزارة الحرس الوطني بأن وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443 يتم التقديم عليها بشكل إلكتروني . كما أن التقديم في الشؤون الصحية بالحرس الوطني لعدد وظائف 275 وظيفة . وتم التوضيح من خلال رابط التقديم علي وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني أن التقديم مسموح لحملة الثانوية العامة . والمؤهلات الأعلى من ذلك . كذلك تم التوضيح أيضاً بأن تقديم الحرس الوطني متاحاً لكافة محافظات المملكة العربية السعودية .الشؤون الصحية بالحرس الوطني وتصريحات الوزارة عن الوظائف الجديدة
صرحت الوزارة من خلال الموقع الرسمي الخاص بها . تلك الوظائف يتم تحديثها بشكل مستمر من خلال بوابة توظيف وزارة الحرس الوطني . كذلك أشارت الوزارة بأنه في حالة عدم وجود أي وظائف جديدة في الحرس الوطني . ذلك في أي قسم من أقسام الوزارة . نوهت لجميع المواطنين الراغبين في التقديم علي وظائف الحرس الوطني يمكنهم متابعة الموقع بشكل مستمر . لكي ما يتسنى لهم التعرف علي الوظائف الجديدة في الحرس الوطني . كذلك أشارت الوزارة بأنه في حالة تسجيل الدخول علي موقع الوزارة يتم تحويل المسجل لموقع النفاذ الوطني الموحد “منصة نفاذ” . كما يتم استخدام اسم المسجل ورمز المرور المستخدمين في منصة “أبشر” .الشؤون الصحية بالحرس الوطني والوظائف المعلن عنها من الوزارة
- عدد الوظائف الإدارية 11 وظيفة مساعد إداري ، مدخل بيانات في مدينتي الرياض وجدة .
- كذلك وظائف الشؤون الصحية عدد 7 وظائف فني مختبر ، أخصائي صحة مهنية بمدينتي جدة ، الأحساء .
- كما متاح في وظائف الحرس الوطني 70 وظيفة طبية متنوعة في تخصصات مختلفة في مدن الرياض ، جدة ، المدنية المنورة
- وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443 تعلن عن عدد 12 وظيفة مختلفة في التمريض بمدينة جدة .
- ذلك بجانب 37 فرصة تدريبية ما بين مساعد علاج طبيعي ، مساعد طبيب أسنان ، أخصائي أجتماعي في جدة والأحساء .
- كافة الوظائف المعلنة من الحرس الوطني يتم التقديم عليها بشكل إلكتروني من خلال موقع النفاذ الوطني “نفاذ” .
- شروط التقديم علي وظائف الشؤون الصحية أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية .
- كذلك يجب أن المتقدم حاصل علي شهادة الثانوية العامة أو أعلي وذلك في التخصصات المطلوبة .
- تقديم كافة الأوراق والمستندات التي تم طلبها من وزارة الشؤون الصحية علي موقعها الرسمي .
- كما يجب الحصول علي الترخيص من الهيئة السعودية في التخصصات الصحية .
- يتم تقديم ما يثبت الحصول علي الترخيص في التخصصات الصحية للوظائف الصحية والطبية فقط .
- كذلك يجب علي كافة المتقدمين اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية المحددة من الوزارة .
- كافة التخصصات المعلن عنها للوظائف الهندسية يجب أن يكون المتقدم حاصل علي ترخيص الهيئة السعودية للمهندسين .
- يجب اجتياز اختبار اللغة الانجليزية في الأقسام التي تطلب ذلك بجانب اجتياز اختبار اللياقة البدنية .
- يتم تسجيل الدخول علي موقع وزارة الشؤون الصحية الرسمي .
- كما يتم تسجيل الدخول من خلال تسجيل الاسم ورمز المرور للمتقدم .
- كذلك يجب ملء الاستمارة المرفقة بالموقع لكافة بياناتها مثل الاسم ورقم الهوية وغيرها من البيانات .
- كما يتم أرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة علي الموقع ورفعها في القوائم المخصصة لذلك .
- وظائف الشؤون الصحية المعلنة يتم تحديد وظيفة واحدة منهم وفقاً للتخصص والوظيفة المرغوبة .
- يتم اتباع تلك الخطوات وفقاً للوظائف المعلنة والمؤهلات المطلوبة ولا يتم التقديم لأي شخص لا تنطبق عليه الشروط .
- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يتم الضغط علي كلمة إرسال الطلب علي موقع النفاذ الوطني .
- بعد أن يتم إرسال الطلب الانتظار قليلاً وبعدها يتم طباعة الاستمارة الخاصة بالمتقدم شاملة كافة بياناته .
- تلك الخطوات التي تم الإعلان عنها من موقع الوزارة والتي يجب اتباعها بتدقيق في تقديم طلب الوظيفة .
الشؤون الصحية بالحرس الوطني وتم التوضيح داخل المقال عن عدد الوظائف المعلنة . تلك التي أعلنتها الشؤون الصحية بموقعها الرسمي . كذلك تم توضيح الخطوات التي تتبع للتقديم علي الوظائف . وما هي المؤهلات المطلوبة للتقديم علي الوظائف وشروطها .
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