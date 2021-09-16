الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن التقديم علي وظائف الشؤون الصحية

الشؤون الصحية بالحرس الوطني أعلنت من خلال الموقع الرسمي الخاص بها عن عدد من الوظائف المتاحة . تلك التي تم الإعلان عنها وفقاً للشروط والقواعد المعلنة . كذلك أوضحت وزارة الحرس الوطني بأن وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443 يتم التقديم عليها بشكل إلكتروني . كما أن التقديم في الشؤون الصحية بالحرس الوطني لعدد وظائف 275 وظيفة . وتم التوضيح من خلال رابط التقديم علي وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني أن التقديم مسموح لحملة الثانوية العامة . والمؤهلات الأعلى من ذلك . كذلك تم التوضيح أيضاً بأن تقديم الحرس الوطني متاحاً لكافة محافظات المملكة العربية السعودية .

الشؤون الصحية بالحرس الوطني وتصريحات الوزارة عن الوظائف الجديدة

صرحت الوزارة من خلال الموقع الرسمي الخاص بها . تلك الوظائف يتم تحديثها بشكل مستمر من خلال بوابة توظيف وزارة الحرس الوطني . كذلك أشارت الوزارة بأنه في حالة عدم وجود أي وظائف جديدة في الحرس الوطني . ذلك في أي قسم من أقسام الوزارة . نوهت لجميع المواطنين الراغبين في التقديم علي وظائف الحرس الوطني يمكنهم متابعة الموقع بشكل مستمر . لكي ما يتسنى لهم التعرف علي الوظائف الجديدة في الحرس الوطني . كذلك أشارت الوزارة بأنه في حالة تسجيل الدخول علي موقع الوزارة يتم تحويل المسجل لموقع النفاذ الوطني الموحد “منصة نفاذ” . كما يتم استخدام اسم المسجل ورمز المرور المستخدمين في منصة “أبشر” .

عدد الوظائف الإدارية 11 وظيفة مساعد إداري ، مدخل بيانات في مدينتي الرياض وجدة . كذلك وظائف الشؤون الصحية عدد 7 وظائف فني مختبر ، أخصائي صحة مهنية بمدينتي جدة ، الأحساء . كما متاح في وظائف الحرس الوطني 70 وظيفة طبية متنوعة في تخصصات مختلفة في مدن الرياض ، جدة ، المدنية المنورة وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443 تعلن عن عدد 12 وظيفة مختلفة في التمريض بمدينة جدة . ذلك بجانب 37 فرصة تدريبية ما بين مساعد علاج طبيعي ، مساعد طبيب أسنان ، أخصائي أجتماعي في جدة والأحساء . كافة الوظائف المعلنة من الحرس الوطني يتم التقديم عليها بشكل إلكتروني من خلال موقع النفاذ الوطني “نفاذ” .

شروط التقديم علي وظائف الشؤون الصحية أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية .

أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية . كذلك يجب أن المتقدم حاصل علي شهادة الثانوية العامة أو أعلي وذلك في التخصصات المطلوبة .

تقديم كافة الأوراق والمستندات التي تم طلبها من وزارة الشؤون الصحية علي موقعها الرسمي .

كما يجب الحصول علي الترخيص من الهيئة السعودية في التخصصات الصحية .

يتم تقديم ما يثبت الحصول علي الترخيص في التخصصات الصحية للوظائف الصحية والطبية فقط .

كذلك يجب علي كافة المتقدمين اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية المحددة من الوزارة .

كافة التخصصات المعلن عنها للوظائف الهندسية يجب أن يكون المتقدم حاصل علي ترخيص الهيئة السعودية للمهندسين .

يجب اجتياز اختبار اللغة الانجليزية في الأقسام التي تطلب ذلك بجانب اجتياز اختبار اللياقة البدنية .

الشؤون الصحية بالحرس الوطني والوظائف المعلن عنها من الوزارةالشروط المنصوص عليها من وزارة الحرس الوطني للتقديم علي الوظائف

يتم تسجيل الدخول علي موقع وزارة الشؤون الصحية الرسمي . كما يتم تسجيل الدخول من خلال تسجيل الاسم ورمز المرور للمتقدم . كذلك يجب ملء الاستمارة المرفقة بالموقع لكافة بياناتها مثل الاسم ورقم الهوية وغيرها من البيانات . كما يتم أرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة علي الموقع ورفعها في القوائم المخصصة لذلك . وظائف الشؤون الصحية المعلنة يتم تحديد وظيفة واحدة منهم وفقاً للتخصص والوظيفة المرغوبة . يتم اتباع تلك الخطوات وفقاً للوظائف المعلنة والمؤهلات المطلوبة ولا يتم التقديم لأي شخص لا تنطبق عليه الشروط . بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يتم الضغط علي كلمة إرسال الطلب علي موقع النفاذ الوطني . بعد أن يتم إرسال الطلب الانتظار قليلاً وبعدها يتم طباعة الاستمارة الخاصة بالمتقدم شاملة كافة بياناته . تلك الخطوات التي تم الإعلان عنها من موقع الوزارة والتي يجب اتباعها بتدقيق في تقديم طلب الوظيفة .

طريقة التقديم علي الوظائف المعلنة في الشؤون الصحية

الشؤون الصحية بالحرس الوطني وتم التوضيح داخل المقال عن عدد الوظائف المعلنة . تلك التي أعلنتها الشؤون الصحية بموقعها الرسمي . كذلك تم توضيح الخطوات التي تتبع للتقديم علي الوظائف . وما هي المؤهلات المطلوبة للتقديم علي الوظائف وشروطها .