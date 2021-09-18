التقديم بوظائف مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية بالمملكة 1443، فقد تم الإعلان اليوم من جانب مركز أرامكو الطبي عن توافر عدد من فرص العمل الخالية لدي المركز يمكن التقديم بها لجميع المواطنين الذين لديهم رغبة في التقديم، فقد وفر الموقع الإلكتروني للمركز بأن التقديم بالوظائف سوف يكون لعدد من فرص العمل بمجال العمل الصحي، والتي يتم التقديم بها للجنسين من الأفراد المتواجدين داخل أراضي المملكة، وقد تم التوضيح بأن التقديم في هذه الوظائف سوف يكون لحملة مؤهلات الدبلوم والبكالوريوس ودرجات الماجستير والدكتوراه، وسوف نقوم بتوضيح التخصصات الوظيفية المطلوبة وكيفية التقديم الإلكتروني بوظائف مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية.

وظائف مركز أرامكو الطبي

وضح مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية بأن هناك بعض التخصصات الوظيفية التي يحتاج إليها المركز للعمل بفروع المركز المختلفة في المحافظات الخاصة بالمنطقة الشرقية داخل المملكة العربية السعودية، ومن ضمن هذه التخصصات ما يلي:

وظيفة مساعد منسق الحالة خاص بالعيادات الخارجية فقط.

ممرض أول لقسم رعاية القلب.

ممرض أول للقسم الخاص بغرفة العمليات.

طبيب عام.

أخصائي تخدير.

أخصائي أول لقسم التغذية العلاجية.

أخصائي تغذية.

مساعد أخصائي قسم تغذية علاجية.

أخصائي أول قسم العلاج التنفسي.

مساعد ممرض.

ممرض عام.

متوفر وظيفة مساعد فني تشخيص أمراض قسم القلب والأوعية الدموية.

مطلوب أخصائي أشعة.

فني التشخيص العصبي الكهربائي.

طبيب أمراض قسم جلدية.

خطوات التقديم في وظائف مركز جونز هوبكنز أرامكو

تم التوضيح بأن التقديم بالوظائف الصحية الخالية لدي مركز أرامكو الصحي سوف يكون متاحاً للتقديم بداية من يوم 16 سبتمبر 2021، علماً بأن التقديم بالوظائف سوف يكون إلكترونياً لجميع المتقدمين من خلال الدخول علي موقع التقديم التالي careers.jhah الموقع الرسمي للتقديم لجميع الوظائف التي تم الإعلان عنها، ثم الدخول علي قسم الوظائف الخاصة بالمركز من قسم خدمات الموقع الإلكترونية، ثم يتم اختيار الوظيفة التي تناسب كل شخص، والتقديم بها من خلال ملء نموذج التقديم الخاص بالوظيفة مع رفع كافة المرفقات المطلوبة مثل المؤهل التعليمي والخبرات، ثم الضغط علي تسجيل الطلب.