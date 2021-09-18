“الدخول الموحد” رابط ssoidp.gov.ps وظائف التمريض المؤقت بالقطاع وتحديث بيانات الخريجين

رابط ssoidp.gov.ps وظائف التمريض المؤقت ضمن الوظائف العديدة التي تقوم وزارة العمل في قطاع غزه بطرحها على الخريجين وأصحاب الخبرة من فئة التمريض بالقطاع، حيث قامت وزارة العمل بطلب التطوع في مجال التمريض في مستشفيات القطاع وكذلك للتغلب وتخطي أزمة جائحة كرونا كما تطالب الوزارة أيضا الخريجين بالتسجيل وفيها وتحديث بياناتهم الخاصة.

تصريحات وزارة العمل في القطاع

وقد ظهرت جائحة كرونا في العالم في بداية عام 2020 وذلك في دولة الصين وانتشت بعد ذلك لتشمل جميع دول العالم، وقد تباينت إصابات الدول حسب الالة الصحية لمواطنيها وأيضا حسب الإجراءات والعناية الطبية اللازمة للمصابين لتخطي تلك المرحلة المريرة، وتقوم وزارة العمل في القطاع بالاشتراك مع وزارة الصحة بطرح العمل التطوعي والموقت على الخريجين.

وظائف القطاع الصحي (بند تشغيل مؤقت في التمريض)

يكون القطاع الصحي في قطاع غزه من أكثر القطاعات التي تطلب العمل حيث ترتفع الإصابات اليومية لأرقام متصاعدة بشكل خطير، ويكون من أهم هموم الجهات المسؤولة السيطرة على جائحة كرونا وتحسين الخدمات المقدمة إلى المرضي، ويكون ذلك من خلال مخاطبة الجهات المانحة في جميع أنحاء العالم، المؤسسات الخيرية والدول المانحة والأنوروا، لتأهيل المستشفيات بتزويدها بالاحتياجات الطبية والأجهزة الخاصة بالعناية بالمرضى.

وظائف وزارة العمل

قامت وزارة العمل بالقطاع اليوم بالإعلان عن طلب شغل 100 وظيفة في بند التمريض في مستشفيات القطاع على أن تكون تلك الوظائف مؤقتة، حيث يتم الحصول على عقود عمل بفترات محددة بقوم فيها الممرض بالعمل خلالها، وليس عملا دائما، ويأتي في إطار تقليص النفقات والمحاولة الحثيث على السيطرة على جائحة كرونا في غزه، حيث أشار السيد إيهاب الغصين، وكيل وزارة العمل، أن الوزارة قد استجابت لقرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بتوفير كادر بشري في تخصص التمريض بالمستشفيات الحكومية بالقطاع لمواجهة جائحة كرونا.

قامت وزارة العمل بالاستجابة للجان المراقبة لتوفير وظائف مؤقتة بالمجال الصحي، تمريض، في مستشفيات القطاع.

تم عمل استثنائي بساعات إضافية للكادر الطبي الحالي أمس الجمعة لاحتواء أعداد الإصابات.

تصريحات السيد الغصينكيفية التسجيل على رابط ssoidp.gov.ps وظائف التمريض المؤقت (بوابة الدخول الموحدة)

قامت وزارة العمل بالسماح لتسجيل في وظائف التمريض المؤقتة عبر الرابط السرمي لها، كما طالبت الخريجين من قبل بتحديث بياناتهم على رابط البوابة والذي يأتي بالخطوات التالية: