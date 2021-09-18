“هنا” رابط تسجيل وظائف وزارة العمل ssoidp.gov.ps بوابة الدخول الموحد

صرح ايهاب الغصين اخر تصريحاته بخصوص السجيل في وزارة العمل لعام 2021 واصدر تصريحه بصفته المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية والامن الوطني الخاص بقطاع غزة الحكومي التابع للحكومة الفلسطينية , وتم تعيينه مديرا لمكتب العلاقات العامة في عام 2012 , وايضا استطاع ان يشغل منصب وكيل زاراة الاشغال في في غزه داخل دولة فلسطين الشقيقة .

اخر تصريحات الاستاذ ايهاب السيد غصين

صرح السيد غصين بأنه سوف يتم طرح 100 وظيفه للممرضين العاملين في المستشفيات وذلك بصورة مؤقتة وهذا للقدرة علي وضع حد لانتشار فيروس كورونا المستجد المعروف بأسم Covid-19 , وقد تم اصدار هذا التصريح عبر الموقع الرئيسي الرسمي للوزارة , وتمم خطوه استقبال تسجيلات المقبلين علي الوظائف عبر البوابة الموحده والتي تعد احد المبادرات الالكترونية التي تم اطلاقها لاتمام عمليات التسجيل الكترونيا لتفادي الاختلاطات البشرية والاحتكاكات وذلك لتجنب الموجه الرابعه من فيروس كورونا المستجد covid-19 ويتم التسجيل لهؤلاء الراغبين في الدخول في العمل و الراغبين في تحديث البيانات الخاصه بكل خريج كما ذكرنا وذلك عن طريق “بوابه الدخول الموحده بالقطاع”

رأي وزارة العمل بخصوص الوظائف الجديدة

لاحظت وزارة العمل الضغط الواقع علي المستشفيات والاطقم الطبية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد covid-19 مما اصبح من الصعب السيطرة علي الحوداث والاصابات المقبلة علي المستشفيات وعدم قدره الاطقم الطبيه علي السيطره علي الوضع نظرا لقله عدد الممريض المعروفين بالجيش الابيض وذلك لمساهمتهم في استقبال ومتابعه الحالات المرضيه مهما بلغت حاله المريض وتوفير ما يلزم له من رعايه واهتمام حتي خروجه من باب المستشفي ونظرا لعدم مواكبتهم اعداد الاصابات هذا جعل وزارة العمل تصدر بعض التصريحات, والتي بدورها قامت بتحديد وظائف مؤقتة حتي يتم رفع قدره العمل الاستيعابية والحد من خطورة الحوادث والاصابات القادمه للمستشفيات لذلك صرحت تقديم وظائف مؤقتة في مجال التمريض وذلك عن طريق التسجيل في الرابط الرسمي للوزارة وسوف نتناول خطوات التسجيل بالتفصيل في الفقرة التاليه .

دخول المستخدم علي الرابط الرسمي لوزارة العمل ادراج اسم المستخدم او رقم الهويه او رقم الجمعية او رقم الشركة ادخال كلمه المدرور ثم الضغط علي “دخول”

طريقة التسجيل في وظائف وزارة العمل ssoidp.gov.ps