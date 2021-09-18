رابط التقديم بوظائف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 49 وظيفة خالية

رابط التقديم بوظائف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروط التقديم 1443، وفرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال بوابة التوظيف الخاصة بها بعض من الوظائف الخالية لديها، والتي تحتاج الي التوظيف بنظام التعاقد، فقد وضح الموقع الإلكتروني الخاص بالرئاسة أن هناك ما يقرب من 49 وظيفة خالية لديها والتي يتم التوظيف بها علي المرتبة السادسة، علماً بأن الوظائف الخالية التقديم بها سوف يكون للرجال فقط، وقد أكدت الهيئة بأن التقديم بالوظائف يتطلب بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين حتي يتم قبول التقديم، وسوف نوفر لكم رابط التقديم بوظائف هيئة الأمر بالمعروف في التفاصيل التالية.

وظائف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

49 وظيفة خالية لدي هيئة الأمر بالمعروف قد أعلنت عنها الهيئة لجميع الأفراد الذين يحملون شهادة البكالوريوس في عدد من المسميات الوظيفية، من أجل التعاقد بجميع فروع الرئاسة بعدد مختلف من مدن المملكة، ويتم التقديم علي وظيفتي (رئيس مركز هيئة، عضو هيئة) للرجال فقط.

شروط التقديم في وظائف الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف

وضحت الرئاسة بأن التقديم سوف يكون مسموحاً لجميع المواطنين بعد توافر الشروط التالية علي جميع المتقدمين، والتي من بينها ما يلي:

يجب أن يكون جميع المتقدمين للوظائف من حاملي الجنسية السعودية فقط دون جنسيات أخري.

التقديم سوف يكون مسموحاً من خلال الموقع التوظيفي الخاص بالهيئة دون إرسال طلبات تقديم ورقية.

يجب علي جميع المتقدمين أن يكونوا لائقين طبياً.

ألا يكون قد تم الحكم علي المتقدم بأي أحكام وعقوبات بالسجن تزيد عن عام.

يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل بكالوريوس بالتخصصات الآتية وهي “أصول دين، قسم قانون، قسم دعوة، قسم شريعة”.

جيد جداً هو الحد الأقل للتقديم بوظائف الهيئة التي تم الإعلان عنها.

رابط التقديم الإلكتروني لوظائف هيئة الأمر بالمعروف

التقديم سوف يتم من خلال الدخول علي بوابة التوظيف التالية منصة توظيف هيئة الأمر بالمعروف، علي أن يبدأ التقديم بداية من يوم الأحد الموافق 12 صفر 1443 ويستمر التقديم لمدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ التقديم الخاص بجميع الوظائف.