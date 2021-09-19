وظائف خالية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث 2021

وظائف خالية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وفرت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عدد من الوظائف التي تحتاج إليها للعمل الداخلي، وقد تم التوضيح من خلال موقعها الإلكتروني الي تعيين ببعض التخصصات والمسميات الوظيفة التي تحتاج إليها فعلياً، وسوف توفر المستشفي فرص وظيفية في مجال العمل الإداري والعمل الصحي والعمل الفني بتخصصات مختلفة عن بعضها، وقد وضحت المستشفي أن التقديم في وظائفها سوف يتوفر لكلا الجنسين في حالة الرغبة في التقديم، علي أن يتم التقديم للأفراد السعوديين من خلال بعض الشروط التي يجب توافرها بهم حتي يتم قبول التسجيل، ومن أبرز التخصصات الوظيفية المطلوبة بوظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ما يلي.

الوظائف المطلوبة بمستشفى الملك فيصل التخصصي 2021

طلبت مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمملكة العربية السعودية بعضاً من تخصصات العمل التي تحتاج إليها، وتختلف هذه الوظائف عن بعضها، علي أن يتقدم كل شخص وفق المؤهل الخاص به، علي أن يكون الشخص من الحاصلين علي شهادات الكفاءة المتوسطة أو الثانوية العامة أو الدبلوم أو شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ومن أبرز هذه الوظائف المطلوبة ما يلي:

وظيفة محلل أول إدارة المخاطر.

محلل إدارة المخاطر.

كبير محللي التطبيقات.

مساعد ثانٍ خاص بعمليات قسم المشتريات.

منسق إداري أول.

موظف استقبال.

مقدم طعام.

سكرتير أول.

كاتب.

وظيفة صيدلاني أول وثانٍ.

فني مختبر.

ممرض أول وثانٍ.

تقني بوظائف الأعصاب.

مساعد صيدلاني.

مطلوب وظيفة ممثل ثاني دخول المرضي.

مندوب شحن لأغراض المستشفي.

طريقة التقديم بوظائف مستشفي الملك فيصل

يستطيع جميع الأفراد الحاصلين علي المؤهلات المذكورة سواء دبلوم أو ثانوية أو غيرها التقديم بالوظائف المعلنة من خلال الدخول علي موقع الوظائف الخاص بالمستشفي وهو موقع مستشفي الملك فيصل واختيار الوظيفة المناسبة، والذي يعرض جميع الوظائف التي تحتاج إليها، كما يوضح الموقع الشروط الخاصة بالتقديم وفق كل وظيفة علي حده، علماً بأن أبرز هذه الشروط هو أن التقديم سوف يكون من خلال الموقع الإلكتروني فقط دون أي مواقع أخري قد تقوم بالإعلان عن الوظائف المتاحة للمستشفي.