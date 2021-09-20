رابط التقديم في وظائف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1443 وشروط التقديم

وظائف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعلنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن فتح باب التسجيل لتقديم في وظائف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر1443 للرجال فقط، كما أعلنت الهيئة عن عدة شروط يجب توافرها لدى المتقدم للقبول في وظائف الهيئة، وسوف نعرض في هذا المقال المقدم لكم من موقع ثقفني رابط التسجيل للتقديم في وظائف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1443 وشروط التقديم التي أعلنتها الهيئة.

شروط التقديم في وظائف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1443

هناك عدة شروط أعلنتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للقبول في الوظائف الهيئة، واليكم شروط التقديم في وظائف الهيئة عبر النقاط الآتية:

يتم التقديم أولا إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لبوابة رئاسة الجمهورية.

يشترط أن يكون المتقدم حاملا للجنسية السعودية.

التقديم متاح حاليا للرجال فقط، علما بأن سوف يتم إعلان وظائف للنساء فيما بعد.

يجب أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي.

يجب أن لا يكون المتقدم حكم عليه حكم قانوني أو حكم عليه بالسجن اكثر من سنة.

يشترط أن لا يكون المتقدم موظفا في القوات المسلحة، ويلزم إرفاق شهادة الانتهاء من الخدمة العسكرية.

يجب أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في تلك التخصصات (الشريعة، أصول دين، القانون، الدعوة) بتقدير عام لا يقل عن جيد جدا.

يتم استقبال طلبات التقديم في وظائف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من يوم 12/ 2/ 1443 حتى يوم 16/ 2/ 1443.

رابط التقديم في وظائف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن النكر عن توفير 49 وظيفة شاغرة في الهيئة، وصرحت الهيئة انه سوف يتم تلقي طلبات التقديمات في تلك الوظائف إلكترونيا عبر الرابط الرسمي لمنصة التوظيف في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علما بان سوف تقوم الإدارة العامة بالموارد البشرية فحص ومراجعة طلبات التقديم، وفي حالة القبول المبدئي للمتقدم سوف يتم إرسال رسالة نصية لرقم الجوال الخاص بالمتقدم تحتوي على موعد المقابلة الشخصية، وعند اجتياز اختبار المقابلة الشخصية واجتياز الاختبارات التحريرية والنهائية سوف يتم المفاضلة بين المرشحين حسب قوة التنافس بينهم.