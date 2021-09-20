وظائف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1443 للرجال على المرتبة السادسةوشروط ورابط التقديم

تتابع وتبحث حملة البكالوريوس بالمملكة كل يوم عن فرص عمل متاحة بالمؤسسات وعقب الإعلان عن توافر فرص عمل ووظائف شاغرة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن خلال مقالي أكتب عن وظائف هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث تتزايد هذه الفترة البحث عن الوظائف حيث أعلن عن توفر 49 مكان من خلال محركات البحث من قبل الشباب حاصلى على حملة شهادات البكالوريوس عن وظائف الهيئة منذ أن أعلنت عن توافر عدة وظائف واماكن شاغرة، في ظل ماتتبعه حكومة المملكة وجميع الهيئات بالمملكة عن العمل على تشغيل العاطلين وخلق فرص عمل حقيقية وتوفرها لمن يحمل شهادة عالية ولايعمل، حيث أعلنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة لديها للرجال حاملي شهادات البكالوريوس على المرتبة السادسة في عدد من التخصصات المتاحة بمسمى وظيفي عضو هيئة / رئيس مركز هيئة، وذلك للتعيين بنظام التعاقد في عدد من فروع الرئاسة الموجودة بمدن المملكة العربية السعودية، على أن يستوفي كل المتقدمين كافة الشروط المطلوبة والمستندات والتقديم من خلال البوابة الإلكتروني الرسمية لرئاسة هيئة الأمر بالمعروف لحين قبول الطلب ثم المقابلة الشخصية.

يشترط على جميع المتقدمين أن يكونوا سعوديين الجنسية فقط. التقديم على هذه الوظائف المتاحة حالياً للرجال علماً بأن سوف يتم إعلان الوظائف للنساء لاحقاً. أن يكون المتقدم يتميز بحسن السير والسلوك والسمعة وألا يكون قد صدر حكم عليه من قبل في أي قضية تزيد سجنها عن سنة. توفر المؤهل المطلوبة وهو شهادة البكالوريوس في تخصصات (أصول دين – دعوة – شريعة – قانون). لابد أن يكون المتقدم حاصل على تقدير لا يقل عن جيد جداً. يجب أن يكون لائق صحياً أي خلو الشخص من الأمراض تماماً مع تقديم تقرير طبي بذلك. ألا يكون من العاملين في السلك العسكري، وفي حالة إن كان لديك خدمة عسكرية سابقة فلابد من تقديم أوراق ووثائق نهاية الخدمة.

شروط التقديم في وظائف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:مواعيد ورابط التقديم على وظائف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

من الجدير بالذكر فقد أوضحت الرئاسة أن مواعيد التسجيل في وظائف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجديدة ابتداءاً من اليوم الأحد الموافق 12 صفر 1443 وسوف يستمر إستقبال طلبات التقديم لمدة خمسة أيام متتالية عبر رابط موقع هيئة الأمر بالمعروف الإلكتروني.