شروط ورابط وظائف هيئة الأمر بالمعروف الجديدة وآخر موعد للتقدم للوظائف

صرحت أمس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن توافر 49 وظيفة شاغرة لديها، مع ملاحظة أن التقديم بدأ منذ الأمس الأحد الموافق 12 صفر 1443 والذي سيستمر لمدة خمس أيام أي حتى يوم 16 صفر الجاري، وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعلنت أنها تحتاج إلى كلا من الوظائف التالية:

رئيس مركز هيئة. عضو هيئة للمرتبة السادسة.

الوظائف المتوفرة لدى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حيث تتوفر هذه الوظائف لمدن الرياض ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، بريدة، الدمام، ابها، حائل، تبوك، الباحة، عرعر، سكاكا، جازان، نجران، مع ملاحظة أنه لا يحق للمتقدم لأحد الوظائف أن يقدم بالأخرى فيتم اختيار وظيفة واحدة حسب المؤهل وحسب الشروط التي تتطلبها الوظيفة وتتوافر في المتقدم.

أن يكون طالب الوظيفة سعودي الجنسية. الوظائف المتوفرة حاليا للرجال فقط، على أن يفتح باب التوظيف للنساء في المرحلة القادمة بحسب تصريح الموقع. أن يكون المتقدم لائق طبيا للوظيفة. ألا يكون قد حكم عليه بحد شرعي من قبل، أو عوقب بالسجن لمدة تزيد عن سنة. يتم التقديم فقط من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي يمكن الدخول إليه من هنا https://furus.pv.gov.sa/Home/index . ألا يكون المتقدم يعمل في السلك العسكري، ومن خدم سابقا في الخدمة العسكرية يجب إرفاق وثيقة إنهاء للخدمة. أن يكون حصل المتقدم على بكالريوس في التخصصات “أصول الدين، القانون، الدعوة، الشريعة” على ألا يقل التقدير عن جيد جدا.

شروط وظيفة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرموانع التقديم لوظيفة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أوضحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن بعض الموانع التي تحرم بعض الأشخاص من التقدم لهذه الوظيفة وهي كالتالي: