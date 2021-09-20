شروط ورابط وظائف هيئة الأمر بالمعروف الجديدة وآخر موعد للتقدم للوظائف

صرحت أمس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن توافر 49 وظيفة شاغرة لديها، مع ملاحظة أن التقديم بدأ منذ الأمس الأحد الموافق 12 صفر 1443 والذي سيستمر لمدة خمس أيام أي حتى يوم 16 صفر الجاري، وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعلنت أنها تحتاج إلى كلا من الوظائف التالية:الوظائف المتوفرة لدى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- رئيس مركز هيئة.
- عضو هيئة للمرتبة السادسة.
حيث تتوفر هذه الوظائف لمدن الرياض ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، بريدة، الدمام، ابها، حائل، تبوك، الباحة، عرعر، سكاكا، جازان، نجران، مع ملاحظة أنه لا يحق للمتقدم لأحد الوظائف أن يقدم بالأخرى فيتم اختيار وظيفة واحدة حسب المؤهل وحسب الشروط التي تتطلبها الوظيفة وتتوافر في المتقدم.شروط وظيفة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- أن يكون طالب الوظيفة سعودي الجنسية.
- الوظائف المتوفرة حاليا للرجال فقط، على أن يفتح باب التوظيف للنساء في المرحلة القادمة بحسب تصريح الموقع.
- أن يكون المتقدم لائق طبيا للوظيفة.
- ألا يكون قد حكم عليه بحد شرعي من قبل، أو عوقب بالسجن لمدة تزيد عن سنة.
- يتم التقديم فقط من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي يمكن الدخول إليه من هنا https://furus.pv.gov.sa/Home/index .
- ألا يكون المتقدم يعمل في السلك العسكري، ومن خدم سابقا في الخدمة العسكرية يجب إرفاق وثيقة إنهاء للخدمة.
- أن يكون حصل المتقدم على بكالريوس في التخصصات “أصول الدين، القانون، الدعوة، الشريعة” على ألا يقل التقدير عن جيد جدا.
أوضحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن بعض الموانع التي تحرم بعض الأشخاص من التقدم لهذه الوظيفة وهي كالتالي:
- إذا حصل المتقدم على تقدير أقل من (جيد) في تقييم الأداء الوظيفي لآخر سنة.
- إذا تم توقيع عقاب بالحرمان من العلاوة، أو الخصم من الراتب لمدة 15 يوما فأكثر خلال آخر سنة.
- ألا يكون المتقدم مكفوف اليد، أو أحيل للمحاكمة من قبل في أمور تخص وظيفته أو أفعال مخلة بحسن السيرة والسلوك.
- لا يحق للمبتعث أو الذي أوفد للدراسة أو التدريب للدراسة لمدة تزيد 6 شهور أو كان لديه إجازة دراسية أو استثنائية أن يتقدم للوظيفة.
- ألا يكون قد فصل من وظيفته من قبل لأسباب التأديب.
الوسوم
صرحت أمس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن توافر 49 وظيفة شاغرة لديها، مع ملاحظة أن التقديم بدأ منذ الأمس الأحد الموافق 12 صفر 1443 والذي سيستمر لمدة خمس أيام أي حتى يوم 16 صفر الجاري، وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعلنت أنها تحتاج إلى كلا من الوظائف التالية:الوظائف المتوفرة لدى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- رئيس مركز هيئة.
- عضو هيئة للمرتبة السادسة.
حيث تتوفر هذه الوظائف لمدن الرياض ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، بريدة، الدمام، ابها، حائل، تبوك، الباحة، عرعر، سكاكا، جازان، نجران، مع ملاحظة أنه لا يحق للمتقدم لأحد الوظائف أن يقدم بالأخرى فيتم اختيار وظيفة واحدة حسب المؤهل وحسب الشروط التي تتطلبها الوظيفة وتتوافر في المتقدم.شروط وظيفة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- أن يكون طالب الوظيفة سعودي الجنسية.
- الوظائف المتوفرة حاليا للرجال فقط، على أن يفتح باب التوظيف للنساء في المرحلة القادمة بحسب تصريح الموقع.
- أن يكون المتقدم لائق طبيا للوظيفة.
- ألا يكون قد حكم عليه بحد شرعي من قبل، أو عوقب بالسجن لمدة تزيد عن سنة.
- يتم التقديم فقط من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي يمكن الدخول إليه من هنا https://furus.pv.gov.sa/Home/index .
- ألا يكون المتقدم يعمل في السلك العسكري، ومن خدم سابقا في الخدمة العسكرية يجب إرفاق وثيقة إنهاء للخدمة.
- أن يكون حصل المتقدم على بكالريوس في التخصصات “أصول الدين، القانون، الدعوة، الشريعة” على ألا يقل التقدير عن جيد جدا.
أوضحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن بعض الموانع التي تحرم بعض الأشخاص من التقدم لهذه الوظيفة وهي كالتالي:
- إذا حصل المتقدم على تقدير أقل من (جيد) في تقييم الأداء الوظيفي لآخر سنة.
- إذا تم توقيع عقاب بالحرمان من العلاوة، أو الخصم من الراتب لمدة 15 يوما فأكثر خلال آخر سنة.
- ألا يكون المتقدم مكفوف اليد، أو أحيل للمحاكمة من قبل في أمور تخص وظيفته أو أفعال مخلة بحسن السيرة والسلوك.
- لا يحق للمبتعث أو الذي أوفد للدراسة أو التدريب للدراسة لمدة تزيد 6 شهور أو كان لديه إجازة دراسية أو استثنائية أن يتقدم للوظيفة.
- ألا يكون قد فصل من وظيفته من قبل لأسباب التأديب.
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