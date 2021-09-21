رابط التقديم في وظائف مدينة الملك سعود الطبية للرجال والنساء 1443، فقد أعلنت مدينة الملك سعود الطبية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها، عن توافر بعض الفرص الوظيفية الشاغرة لديها، والتي تحتاج من خلالها الي تعيين بعض التخصصات الوظيفية، ويتم التقديم بمجال العمل الصحي وذلك للجنسين من الرجال والنساء داخل المملكة العربية السعودية، وقد أوضحت مدنية الملك سعود بأن التقديم بهذه الوظائف سوف يكون لجميع الأفراد من حاملي شهادات الدبلوم ومؤهلات البكالوريوس الحاصلين عليها من داخل المملكة العربية السعودية، ويتم التقديم بعدد من التخصصات الوظيفية علي أن يتم العمل بالمدينة الطبية داخل مدينة الرياض، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في وظائف مدينة الملك سعود الطبية.

التخصصات المطلوبة للتقديم بوظائف مدينة الملك سعود الطبية

حددت مدينة الملك سعود الطبية تخصصات العمل التي تحتاج إليها سواء كان من الرجال أو النساء، ومن هذه التخصصات ما يلي:

مطلوب للتعيين سكرتير طبي علي أن يكون المتقدم من الحاصلين علي شهادة الدبلوم في تخصص عمل السكرتارية الطبية.

مطلوب للتعيين فني معلومات صحية علي أن يكون المتقدم لهذه الوظيفة من الحاصلين علي شهادة الدبلوم في تخصصات العمل التالية “سجلات طبية أو معلومات صحية”.

مطلوب للتعيين أخصائي تمريض علي أن يكون المتقدم من الحاصلين علي شهادة البكالوريوس في تخصص العمل التالي “علوم التمريض”.

وتعد هذه التخصصات هي التخصصات المطلوبة للتعيين من جانب مدينة الملك سعود الطبية للجنسين والذين تتوافر بهم شروط التقديم الخاصة بكل وظيفة.

موعد بدء ونهاية التقديم بوظائف مدينة الملك سعود الطبية

تم الإعلان بأن التقديم في الوظائف المعلنة سوف يكون بداية من يوم 13 من شهر سبتمبر عام 2021، وينتهي التقديم بالتخصصات المطلوبة في يوم 20 سبتمبر 2021 من نفس الشهر.

كيفية التقديم الإلكتروني في الوظائف الخالية

يمكن التقديم في الوظائف الخالية من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي: مدينة الملك سعود الطبية، علي أن يقوم كل شخص باختيار التخصص المناسب وفق المؤهل الذي تم الحصول عليه، علي أن يتم التقديم خلال الأوقات التي تم تحديدها من جانب بوابة التوظيف.