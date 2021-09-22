هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن 100 وظيف للجنسين

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية تم أعلان أنشاءها في 4 مايو 2012 الموافق 23 رمضان للعام 1442 هجريا بقرار من مجلس الوزراء السعودي بدمج الهيئة العامة للزكاة سابقاً والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت اسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتحقيق مجموعة من الأهداف منها إحكام المراقبة على حركة الصادرات والواردات وتحقيق التنمية الاقتصادية وقد أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن توفر وظائف إدارية وتقنية للرجال والنساء شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير ونستعرض الآن التخصصات والشروط المطلوبة من اجل التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والتي بلغ عددها 100 وظيفة إدارية وتقنية فى العديد من المجالات و التخصصات والوظائف المطلوبة هي كالاتي: وظائف مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك المطلوبة تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن توفر وظائف إدارية وهندسية ومالية شاغرة للعمل للجنسين فى التخصصات الأتية: وظائف تقنية شاغرة للجنسين للتخصصات: هندسة البرمجيات

هندسة الحاسب

تقنية المعلومات

علوم الحاسب

هندسة البرمجيات

هندسة الشبكات

علوم البيانات

الهندسة

نظم إدارة المعلومات وظائف إدارية شاغرة للجنسين للتخصصات الإدارة المالية

إدارة المخاطر

الموارد البشرية

إدارة الأعمال

الاقتصاد

القانون

الشريعة

الضرائب

المحاسبة والإحصاء

التسويق

العلاقات العامة

الأمن والسلامة

الإدارة العامة

إدارة المرافق وظائف تقنية شاغرة للجنسين للتخصصات:وظائف إدارية شاغرة للجنسين للتخصصات كما كشفت عن حاجتها ألي مسؤول التقارير الاقتصادية

مسؤول مركز رعاية الموظفين

مسؤول أعمال وبرامج رأس المال البشري

مسؤول تخطيط رأس المال البشري والتطوير التنظيمي

مسؤول المشاركة والثقافة كما كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن شروط التقديم و هي: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الأصل حاصلا على الجنسية السعودية

حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصص المقدم له

توفر الخبرة المطلوبة إذا اشترطت الوظيفة

أن يكون المتقدم على اجادة تامة باللغة الانجليزية

أن يجيد التعامل مع الحاسب الألي و برامج الاوفيس طريقة التقديم علي وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كما كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن شروط التقديم و هي:طريقة التقديم علي وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للتقديم علي الوظيفة التي أعلنت عنها هيئة الزكاة من خلال الموقع الإلكتروني الأتي careers.gazt.gov.sa واختيار الوظيفة المطلوب التقدم إليها وتعبئة طلب التوظيف

سياق متصل أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن هويتها الجديدة امس بعد الدمج تحت مظلة واحدة بهدف رفع فاعلية الأداء الوسوم

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية تم أعلان أنشاءها في 4 مايو 2012 الموافق 23 رمضان للعام 1442 هجريا بقرار من مجلس الوزراء السعودي بدمج الهيئة العامة للزكاة سابقاً والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت اسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتحقيق مجموعة من الأهداف منها إحكام المراقبة على حركة الصادرات والواردات وتحقيق التنمية الاقتصادية وقد أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن توفر وظائف إدارية وتقنية للرجال والنساء شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير ونستعرض الآن التخصصات والشروط المطلوبة من اجل التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والتي بلغ عددها 100 وظيفة إدارية وتقنية فى العديد من المجالات و التخصصات والوظائف المطلوبة هي كالاتي: وظائف مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك المطلوبة تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن توفر وظائف إدارية وهندسية ومالية شاغرة للعمل للجنسين فى التخصصات الأتية: وظائف تقنية شاغرة للجنسين للتخصصات: هندسة البرمجيات

هندسة الحاسب

تقنية المعلومات

علوم الحاسب

هندسة البرمجيات

هندسة الشبكات

علوم البيانات

الهندسة

نظم إدارة المعلومات وظائف إدارية شاغرة للجنسين للتخصصات الإدارة المالية

إدارة المخاطر

الموارد البشرية

إدارة الأعمال

الاقتصاد

القانون

الشريعة

الضرائب

المحاسبة والإحصاء

التسويق

العلاقات العامة

الأمن والسلامة

الإدارة العامة

إدارة المرافق وظائف تقنية شاغرة للجنسين للتخصصات:وظائف إدارية شاغرة للجنسين للتخصصات كما كشفت عن حاجتها ألي مسؤول التقارير الاقتصادية

مسؤول مركز رعاية الموظفين

مسؤول أعمال وبرامج رأس المال البشري

مسؤول تخطيط رأس المال البشري والتطوير التنظيمي

مسؤول المشاركة والثقافة كما كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن شروط التقديم و هي: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الأصل حاصلا على الجنسية السعودية

حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصص المقدم له

توفر الخبرة المطلوبة إذا اشترطت الوظيفة

أن يكون المتقدم على اجادة تامة باللغة الانجليزية

أن يجيد التعامل مع الحاسب الألي و برامج الاوفيس طريقة التقديم علي وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كما كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن شروط التقديم و هي:طريقة التقديم علي وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للتقديم علي الوظيفة التي أعلنت عنها هيئة الزكاة من خلال الموقع الإلكتروني الأتي careers.gazt.gov.sa واختيار الوظيفة المطلوب التقدم إليها وتعبئة طلب التوظيف

سياق متصل أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن هويتها الجديدة امس بعد الدمج تحت مظلة واحدة بهدف رفع فاعلية الأداء

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن 100 وظيف للجنسين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.