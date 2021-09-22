التقديم بوظائف جامعة الملك فيصل بنظام العقود المؤقتة 1443، فقد أعلنت الجامعة اليوم عن توافر بعض الفرص الوظيفية الخالية لديها، فقد وضح الموقع الإلكتروني الخاص بجامعة الملك فيصل أن الفرص الوظيفية الخاصة بها متاحة للجنسين من السعوديين والسعوديات علي أن يتم العمل بالوظائف الخالية بنظام العقود المؤقتة والتي تعد تابعة لمعهد البحوث والاستشارات، ويتم التقديم في هذه الوظائف من خلال ضرورة توافر بعض الشروط التي يجب توافرها في أي شخص يقوم بالتقديم وفي أولويتها هو أن يكون المتقدم سعودي أو سعودية الجنسية، وسوف نوضح لكم الشروط بالتفصيل وتحديد تخصصات العمل التي تحتاج إليها جامعة الملك فيصل.

الوظائف المطلوبة جامعة الملك فيصل

حددت جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية بأن التقديم بهذه الوظائف سوف يكون لجميع الخريجين الحاصلين علي شهادات الثانوية العامة والدبلوم بالإضافة الي شهادات البكالوريوس، علماً بأن المسميات الوظيفية المطلوبة هي:

مطلوب للعمل “حارس أمن” وذلك للجنسين.

مطلوب للعمل “مفتش وحدة سعودي قاب” وذلك للرجال فقط.

شروط التقديم بوظائف جامعة الملك فيصل بنظام العقود

يتم التقديم بالوظائف المطلوبة من خلال بعض الشروط التي تم الإعلان عنها وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم للوظائف المعلنة سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل المطلوب في مجال العمل الذي تم الإعلان عنه.

يشترط ألا يكون المتقدم للوظائف مرتبط بأي وظيفة حكومية داخل المملكة العربية السعودية خلال تقديم الطلب.

عند التقديم يجب إرفاق ملف التقديم بصيغة PDF، علي أن يشمل جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالتقديم مثل (سيرة شخصية وتفصيلية للمتقدم، بالإضافة الي صورة من المؤهل الدراسي، كما يجب أن يتم تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية وصورة من بطاقة العائلة، مع إرفاق صورة من جميع الخبرات السابقة إن تواجد ذلك).

التقديم بالوظائف الشاغرة الجديدة بجامعة الملك فيصل

يتم التقدم بطلب شخصي بالوظائف الشاغرة لدي الجامعة من خلال الموقع التالي موقع جامعة الملك فيصل، ومن خلال الدخول علي الموقع يتم التقدم علي الوظائف المعلنة وفق ضرورة توافر الشروط الخاصة بالتقديم للجنسين.