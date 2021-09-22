وظائف خالية بالشركة الألمانية اللبنانية لصناعة البويات لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن الشركة الألمانية اللبنانية لصناعة البويات GLC “العبور بالمنطقة الصناعية – بلوك المحاجر” عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، للعمل بالشركة من مندوبين ومدخلين بيانات وسائقين وعمال وأفراد امن، برواتب مجزية تبدأ من 2350 جنية، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف وطرق التقدم كالتالي:

وظائف الشركة الألمانية اللبنانية لصناعة البويات

مطلوب مندوبين دعم فني، خبرة 4 سنوات، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة. مطلوب مدخلين بيانات، مؤهل عالي، براتب 3000 جنيه. مطلوب عدد 23 عامل “تعبئة وتحميل ومخازن” ويشترط مؤهلات متوسطة وان لا يزيد السن عن 27 سنة، براتب 2000 جنيه. مطلوب عدد 10 فرد أمن، مؤهلات متوسطة، براتب 2350 جنيه. مطلوب سائقين درجة أولي، مؤهلات متوسطة، براتب 3500 جنيه. مطلوب عدد 25 عامل “استيفاء لنسبة 5% لذوى الهمم” ويشترط من أبناء شبين القناطر وشبرا الخيمة.

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شروط ومزايا وطرق التقدم

يشترط للراغبين أن لا يزيد السن عن 35 سنة، ويفضل خبرة في مجال العمل، والوظائف متاحة لجميع المؤهلات ” عليا ومتوسطة” وتقدم الشركة تأمينات طبية واجتماعية للراغبين ومرتبات مجزية، وللتقدم لشغل الوظائف يرجى التسجيل من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة من خلال راغبي العمل، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية : 01332259190