مئات الوظائف الشاغرة بشركة الشرقية لصناعة الحلويات لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة الشرقية لصناعة الحلويات بالعبور – المنطقة الصناعية، عن فتح باب التعيين لشغل مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، برواتب تبدأ من 2000 إلى 3000 جنيه، من خلال النشرة القومية للتشغيل لشهر سبتمبر2021، ونستعرض الآن تفاصيل وطرق التقدم للوظائف من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف.

وظائف شركة الشرقية لصناعة الحلويات

مطلوب عدد 5 محاسب تكاليف، ويشترط مؤهل عالي مناسب. مطلوب عدد 10 مندوب مبيعات، ويشترط مؤهلات عليا ومتوسطة، وان لا يزيد السن عن 50 سنة، براتب 2500 جنيه. مطلوب عدد 10 سائق درجة أولي وثانية، مؤهلات متوسطة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 50 سنة، براتب 3000 جنيه. مطلوب عدد 100 فني إنتاج، مؤهلات متوسطة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، براتب يبدأ من 1750 جنيه إلى 2000 جنيه. مطلوب عدد 10 عامل شحن وتفريغ براتب 2000 جنيه. مطلوب عدد 20 عامل خدمات، مؤهلات متوسطة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 45 سنة، براتب 2000 جنيه.

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شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف الشرقية لصناعة الحلويات

يشترط للراغبين أن لا يزيد السن عن 40 سنة، وان لا يقل المؤهل عن متوسط، وتقدم الشركة مرتبات مجزية وتأمينات طبية واجتماعية، وللراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى التقديم من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة.