إعلان وظائف وزارة القوى العاملة لعدد من التخصصات تعرف على الشروط وطريقة ومواعيد التقديم

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة القوى العاملة رسميا عبر موقعها الالكتروني عن توفير عدد من الوظائف الخالية خلال شهر سبتمبر الجاري، كما صرح السيد الدكتور محمد سعفان أن توفير الوزارة لهذا الوظائف جاء ضمن حرص الحكومة على الحد من مشكله البطالة، وإسهاما من الوزارة في المشاركة في مبادرة حياه كريمة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف إلى النهوض بمستوى معيشة المواطن المصري، ونقدم لكم فيما يلي بيان بالوظائف المطلوبة مع عرض متوسط الرواتب التي ستقدم لهم وبيان طريقة التقديم.

وظائف خالية بالوادي الجديد

أعلن السيد أحمد حسين طليب وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد أن عدد الوظائف المطلوبة هو 25 وظيفة للعمل في شركه الأعلاف الوطنية هي إحدى الشركات الاستثمارية المتواجدة بالمحافظ، وبيان عادة الوظائف كالتالي.

مهندس كهرباء باور.

مهندس ميكانيكا.

2 مهندس زراعي خريجي كلية زراعة.

محاسب.

عدد 2 فني كهرباء باور.

عدد 2 فني ميكانيكي.

عدد 16 عامل تعبئة.

وقد أعلن السيد وكيل وزارة القوى العاملة أن رواتب المهندسين ستكون 3000 جنية ورواتب العمال 2000 جنية ورواتب الفنيين ستكون 2500 جنية بالإضافة إلى وجود تأمينات اجتماعية، كما أكد سيادته على وجود علاوة دورية 7% من قيمة الراتب سنويا.

طريقة التقديم للوظائف

أما عن طريقة وكيفية التقديم للوظائف فقد أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد تقديم الطلبات بمديرية القوى العاملة ( مكتب تشغيل الخارجة ) لمدة 10 أيام من يوم 21 حتى 29 سبتمبر 2021 ، كما سيتم عمل مقابلة شخصية للمتقدمين بمقر ديوان عام محافظة الوادي الجديد .