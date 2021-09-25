رابط التقديم في وظائف شركة التصنيع الوطنية tasnee بالسعودية

رابط التقديم في وظائف شركة التصنيع الوطنية tasnee، فقد أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”عن توفير وظائف خالية للعمل لديها لعدد من مجالات العمل المختلفة، وقد صرحت الشركة بأن التقديم سوف يكون بعدة مجالات عمل في بعض الوظائف الهندسية والإدارية والفنية، وقد أكدت الشركة من خلال موقعها الإلكتروني بأن التقديم في وظائف الشركة سوف يكون لكلا الجنسين من الرجال والنساء، علي أن يكون جميع المتقدمين من الحاصلين علي شهادات الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير في عدد محدد من تخصصات العمل؛ ويتم العمل بفروع الشركة التي تتبع لها في مدن الجبيل والدمام والرياض، وسوف نوضح لكم تفاصيل العمل ورابط التقديم في وظائف شركة التصنيع الوطنية.

وظائف شركة التصنيع الوطنية

حددت شركة التصنيع الوطنية بعضاً من المسميات الوظيفية التي تحتاج إليها في كل مدينة، ومن التخصصات الوظيفية المطلوبة للشركة ما يلي:

وظيفة أخصائي ميكانيكي علي أن يتم العمل بمدنية الجبيل.

وظيفة رئيس المبيعات ويتم العمل بمدينة الجبيل.

مهندس ميكانيكي علي أن يتم العمل بمدينة الجبيل.

مهندس صيانة علي أن يتم العمل بمدينة الجبيل.

مطلوب للعمل مشرف للصيانة ويتم العمل بمدينة الدمام.

وظيفة أخصائي وشريك أعمال خاص بالموارد البشرية ويتم العمل بمدينة الرياض.

مطلوب للعمل فني كهربائي والعمل سيكون بمدينة الرياض.

مهندس أول الأجهزة ومحل العمل سيكون بمدينة الجبيل.

مستشار رئيسي ومستشار خاص بتطوير الأعمال ومحل العمل بالرياض.

مطلوب مشغل خاص بالإنتاج بمدنية الدمام.

مطلوب مشغل خاص بالمرافق والطاقة بالدمام.

طريقة التقديم بوظائف شكة التصنيع

يتم التقديم في الوظائف الخالية والتي تم الإعلان عنها من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني jobs.tasnee وذلك بداية من يوم الأربعاء الموافق 22/9/2021 علي أن يتم التقديم بالدخول علي الموقع السابق ثم اختيار قسم الوظائف الجديدة بالموقع، ثم التوجه الي اختيار التخصص الذي يتوافق مع مؤهل كل شخص، ثم يتم ملي نموذج البيانات الخاص بكل وظيفة ورفع جميع المستندات والأوراق المطلوبة وشهادات الخبرة الخاصة بكل متقدم في حالة تواجدها، وبعد التقديم يتم التواصل من جانب الشركة وإخطار صاحب الطلب بالقبول أو الرفض.