وظائف للتقديم بجامعة جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل 1443

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عن توافر عدد من الوظائف الخالية لديها تحت مسمي وظيفي أكاديمي بالإضافة الي وظائف تعليمية من أجل العمل لدي الجامعة بدرجة أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد، ومدرس, وتسعي الجامعة الي تعيين هذه الوظائف نظراً لاحتياجها الي هذه الوظائف وذلك من أبناء العربية السعودية, كما أعلنت الجامعة عن موعد التسجيل في الوظائف الذي سيكون بدايته هو يوم الأحد الموافق 19 صفر 1443 والذي يوافق يوم 26 سبتمبر 2021, وقد أعلنت الجامعة انه يتم سوف يتم تلقي طلبات التسجيل من الساعة 8 صباحاً وأن أخر موعد للتقديم سوف يكون في يوم 4/3/1443 في تمام الساعة 2.30 مساءً، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.

شروط التقديم بوظائف بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

من أجل التقديم في الوظائف المعلنة يجب أن تتوافر الشروط الخاصة بالتقديم علي الجميع والتي من أهما ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم للوظائف سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة العلمية للتخصص الذي تطلبه الجامعة سواء كان من جامعة سعودية أو جامعة أخري تكون معتمدة.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً علي تقدير جيدة جدًا أو أعلى في درجة البكالوريوس علي أن يتم إرفاق ذلك بطلب التقديم.

يشترط أن تكون مؤهلات المتقدم للوظائف هي البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه ويتم إرفاق ذلك بطلب التقديم.

يشترط في المتقدم أن يستوفي الشروط الخاصة بلائحة التعيين التي تم إعدادها للسعوديين في النظام الخاص بمجلس التعليم العالي والجامعات.

يجب علي كل متقدم أن يجتاز الاختبار العلمي الذي يتم إعداده لكل متقدم بالإضافة الي اجتياز المقابلة الشخصية أيضاً.

كيفية التسجيل بوظائف جامعة الإمام عبد الرحمن 1443

يتم التسجيل بالوظائف المعلنة من خلال الدخول علي رابط التسجيل الآتي: iau.edu.sa وهو موقع التسجيل الخاص بوظائف الجامعة لجميع المتقدمين، علي أن يكون التقديم للتخصصات المطلوبة فقط دون أي تخصص أي أخر حتي يتم قبول التسجيل من الجامعة، كما أكدت الجامعة علي ضرورة استيفاء الشروط الخاصة والمعلنة للتقديم من جانب رئاسة الجامعة.