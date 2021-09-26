بوابة التجنيد وزارة الدفاع tajnid 1443 رابط التقديم للرجال والنساء عبر بوابة القبول الموحد

ننشر رابط تسجيل دخول بوابة التجنيد وزارة الدفاع tajnid 1443 للتقديم على الوظائف العسكرية المعلن عنها عبر بوابة وزارة الدفاع للتجنيد الموحد الإلكترونية، حيث أعلنت الوزارة عن موعد إتاحة التقديم للرجال والنساء على التجنيد الموحد للعام 1443هـ الجاري، وذلك للتعيين على الرتب التالية (جندي – جندي أول – عريف – وكيل رقيب – رقيب) بالقطاعات العسكرية للقوات المسلحة السعودية، ومن خلال ثقفني نوفر شروط تقديم وزارة الدفاع 1443، ورابط بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة الرسمي للتسجيل في الوظائف العسكرية فور حلول الموعد المحدد لفتح باب التسجيل.

بوابة التجنيد وزارة الدفاع tajnid

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف وزارة الدفاع السعودية أو وظائف القوات المسلحة السعودية للرجال والنساء الراغبين والراغبات في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى وزارة الدفاع السعودية ممن تتوافر لديهم شروط شغل الوظيفة المتقدم عليها.

حيث حددت الإدارة العامة للقبول والتجنيد التابعة لوزارة الدفاع موعد بدء التسجيل في وظائف وزارة الدفاع المعلن عنها بشكل رسمي عبر موقع الإدارة العامة للتجنيد الإلكتروني، ويمكنكم التعرف على موعد فتح بوابة القبول للفترة القادمة لشغل الوظائف العسكرية 1443 من خلال التالي:

بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة تستقبل طلبات التقديم على وزارة الدفاع للرجال والنساء اعتباراً من يوم الأحد الموافق لتاريخ 18 ربيع الأول 1443هـ.

رابط تقديم وزارة الدفاع 1443

سيتم فتح بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة في الموعد المشار إليه للتقديم على الوظائف العسكرية المتاحة لدى وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، فمن يرغب في الحصول على رابط التسجيل وتعبئة النموذج الأولي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط تقديم وزارة الدفاع بوابة القبول والتجنيد الموحد (tajnid.mod.gov.sa).

وزارة الدفاع القطاعات العسكرية 1443

أوضحت وزارة الدفاع القطاعات العسكرية التي سيتم التعيين عليها للرجال والنساء المنطبق عليهم شروط التقديم في الوظائف المعلنة واجتازوا إجراءات واختبارات القبول والتسجيل، ويمكنكم التعرف على القطاعات من خلال التالي:

القوات المسلحة السعودية – القوات البرية الملكية – القوات الجوية – القوات البحرية – الخدمات الطبية للقوات المسلحة – قوات الدفاع الجوي – قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية.

كيفية التقديم على وزارة الدفاع التجنيد نساء ورجال

يجب على كافة الراغبين والراغبات في تقديم وزارة الدفاع السعودية قراءة شروط وزارة الدفاع نساء ورجال جيداً لمعرفة مدى مطابقة الوظائف المعلن عنها عبر بوابة التجنيد وزارة الدفاع مع المؤهلات الحاصل عليها المتقدم/ة، كما تتيح بوابة التجنيد الموحد الإلكترونية إمكانية تعديل البيانات المسجلة قبل انتهاء فترة التسجيل من خلال حذف الوظائف والرجوع للبيانات والتعديل عليها.

ويجب العلم أنه سوف يتم استبعاد المتقدم/المتقدمة عند وجود اختلاف أو عدم تطابق في البيانات التالية (تاريخ الميلاد – نسبة أو معدل الشهادة – سنة التخرج) المسجلة عبر بوابة القبول والتجنيد الإلكترونية مع الوثائق، ويمكنكم التعرف على خطوات التقديم على وزارة الدفاع 1443 من خلال الفيديو التالي:

شروط تقديم وزارة الدفاع 1442 رجال

قبل البدء في تسجيل وزارة الدفاع عبر موقع التجنيد الموحد التابع لوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية أن يتم قراءة شروط التقديم على وظائف وزارة الدفاع بعناية للتعرف على مدى مطابقة الشروط مع الراغب في التسجيل في وظائف وزارة الدفاع العسكرية، حيث يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من هذا الشرط من كانت نشأته مع والده أثناء خدمة المملكة بخارجها.

ويجب أن يتوفر لدى المتقدم حسن السمعة والسلوك ولا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة، ولا يقل العمر عن 18 عاماً، ولا يزيد العمر عن الشرط الخاص بالوظيفة، ويجب أن لا يكون المتقدم موظفاً بأي جهة حكومية، ويتوفر بالفرد الفني المؤهلات المحددة باللائحة التنفيذية، والحصول على المؤهلات العملية المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها.

ويجب ألا يكون متزوجاً من غير سعودية، وضرورة تناسب الطول مع الوزن، وألا يقل الطول عن 160سم، ولا يكون قد سبق فصله من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية، واجتياز المقابلة الشخصية والاختبار الخاص باللياقة البدنية واختبار التخصص وتوفر اللياقة الطبية، بالإضافة إلى اجتياز كافة إجراءات واختبارات القبول وفق الشروط المحددة.

شروط التسجيل في وظائف وزارة الدفاع نساء 1442

في حال رغبة إحدى المواطنات بالمملكة العربية السعودية في تقديم وزارة الدفاع نساء 1442 المعلن عنها بشكل رسمي من جانب الوزارة، فيجب بداية التعرف على شروط وزارة الدفاع الواجب توافرها لدى المتقدمة، حيث يمكنكن التعرف على الشروط من خلال التالي:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية أصلاً ومنشأً، مع استثناء من نشأت مع والدها أثناء خدمة المملكة في خارجها. توفر حسن السيرة والسمعة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليها بالإدانة في جريمة تخل بالأمانة أو الشرف ما لم يُرد إليها اعتبارها. توفر اللياقة الطبية وفق اللائحة الطبية لأداء الخدمة العسكرية. أن لا يقل العمر عن 21 عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة. تناسب الوزن مع الطول، الحد الأدنى للطول 155سم. ألا تكون المتقدمة موظفةً بأي جهة حكومية. لا يقل مؤهل المتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها. حمل المتقدمة بطاقة هوية مُستقلة. ألا تكون متزوجة من غير سعودي. اجتياز المقابلة الشخصية. أن تتوافر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تم تحديدها باللائحة التنفيذية.

ويجب العلم أن تقديم وزارة الدفاع يتم عن طريق بوابة التجنيد الموحد وليس عن طريق بوابة أبشر التوظيف التابعة لوزارة الداخلية، فمن يرغب في تقديم وزارة الدفاع 1442 الآن، يمكنه ذلك عن طريق اتباع رابط بوابة التجنيد وزارة الدفاع tajnid الرسمي المرفق بالمقال.

مراكز القبول والتجنيد للقوات المسلحة 1442

أرفقت الإدارة العامة للقبول والتسجيل على بوابة القبول والتجنيد الموحد مواقع مراكز القبول والتجنيد للقوات المسلحة السعودية الإلكترونية، حيث يمكنكم الحصول على الموقع الإلكتروني للمركز التي ترغب به عن طريق النقر على “مواقع مراكز القبول والتجنيد” بالقائمة المتاحة عبر موقع التجنيد وزارة الدفاع.

مواقع المراكز المتاحة (مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الغربية /جدة – مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الوسطى / الخرج مقابل البوابة العسكرية رقم ٣ – مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشمالية / حفر الباطن – مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشمالية الغربية /تبوك – مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشرقية / الظهران بالقرب من الدمام – مركز القبول والتجنيد بمنطقة الطائف قيادة منطقة الطائف – مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الجنوبية/خميس مشيط – مركز القبول والتجنيد بالرياض – مركز القبول والتجنيد النسائي بالرياض).

بوابة التجنيد الموحد وزارة الدفاع السعودية 1442

يجب العلم أنه يتم تقديم وزارة الدفاع السعودية عبر بوابة التجنيد والقبول الموحد الإلكترونية، وليس عن طريق بوابة أبشر التوظيف الإلكترونية، كما يجب التعرف على بعض الأمور الهامة التي سوف تحتاج إليها أثناء عملية تقديم وزارة الدفاع التجنيد الموحد 1442هـ، وذلك بعد زادت الاستفسارات حول ماذا أفعل في حال لم أؤدي اختبارات قياس (التحصيلي – القدرات).

حيث يتطلب التسجيل في القوات المسلحة أو تقديم وزارة الدفاع أن يتم تعبئة خانة نتيجة التحصيلي وخانة نتيجة القدرات، ففي حال كان المتقدم ليس لديه نتيجة اختبار تحصيلي أو قدرات، فيتم كتابة رقم صفر في خانة اختبار قياس التحصيلي، وفي خانة قياس القدرات أيضاً، وبعد انتهاء المتقدم من التسجيل في وزارة الدفاع 1442 والانتهاء أيضاً من طباعة الأوراق، سوف يطلب منك النظام عبر بوابة التجنيد والقبول الموحد حجز موعداً لمراجعة البيانات ومطابقاتها عن طريق المقابلة الشخصية.

حيث تم تعبئة كافة البيانات والنقر على أيقونة “حفظ”، ثم النقر على أيقونة الانتقال إلى حجز موعد لأخذ موعداً عن طريق الضغط على أيقونة حجز موعد أسفل الصفحة، ثم تحديد المركز الذي تريد أن تكون المقابلة فيه، ثم تحديد الموعد المناسب لك والنقر على “حفظ”، وبعد ذلك يتم مراجعة المركز بالتاريخ الذي قمت باختياره مع إحضار كافة النماذج التي قمت بطباعتها.

بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة

حددت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوزارة الدفاع موعد إغلاق تقديم وزارة الدفاع عبر بوابة التجنيد والقبول الموحد للقوات المسلحة الإلكترونية، حيث من المقرر أن يتم إقفال باب التسجيل في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس القادم بتاريخ 17 رمضان 1442هـ، ويجب العلم أنه سيتم فتح تقديم وزارة الدفاع للجامعين اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 20 رمضان 1442هـ.

وفي حال مواجهة الراغب أو الراغبة في التقديم على وظائف وزارة الدفاع عند التسجيل، فيجب عليه تغيير المتصفح واختيار الوقت المناسب للتقديم (بعيداً عن ضغط الأعداد الكبيرة التي ترغب في التسجيل)، واستخدام اللابتوب أو الكمبيوتر بدلاً من الجوال للتيسير على المتقدم أو المتقدمة، ويمكنكم التقديم على وزارة الدفاع وفق طريقة تقديم وزارة الدفاع الموضحة عن طريق دخول بوابة التجنيد وزارة الدفاع tajnid باتباع الرابط الرسمي المرفق.

بوابة التجنيد وزارة الدفاع tajnid للقوات المسلحة وزارة الدفاع

بعد تعبئة كافة البيانات بشكل صحيح عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة السعودية، وتم الوصول إلى صفحة حالة الطلب وظهرت رسالة أن حالة الطلب تحت الإجراء، ففي حال القبول ، سيتم إرسال رسالة على الجوال المسجل لدى البوابة لاستكمال باقي البيانات المطلوبة.

ولإظهار رقم الطلب الخاص بك على البوابة، يمكنك ذلك من خلال النقر على “الرئيسية” أعلى الصفحة، وسوف تظهر أمامك البيانات الخاصة بك (الاسم – رقم الهوية – رقم التسجيل)، وستجد رقم الطلب بخانة رقم التسجيل، بإمكانك طباعتها أو الاحتفاظ بها لإحضارها خلال المقابلة الشخصية للمطابقة.

تحديث: كانت قد أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل للقوات المسلحة عن إغلاق باب القبول والتسجيل في وظائف وزارة الدفاع العسكرية للتعيين على رتبة رقيب حتى جندي المعلن عنها للمواطنين والمواطنات بالمملكة، ويمكنكم الحصول على رابط بوابة القبول والتجنيد الموحد من أجل تقديم وزارة الدفاع للجامعيين وفق الموعد الرسمي المحدد من قبل اللجنة، كما الإطلاع على نتائج وزارة الدفاع القبول النهائي المعلنة من خلال موقع ثقفني.

تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1442

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين لدى وزارة الدفاع عن فتح باب التسجيل والقبول للالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الدراسي 1442-1443هـ للحاصلين على شهادة البكالوريوس من المواطنين بالمملكة، ومن المقرر أن يتم فتح تقديم وزارة الدفاع للجامعيين وفق الموعد التالي:

يبدأ استقبال طلبات التسجيل في وزارة الدفاع للجامعيين اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 20 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 2 مايو 2021م.

وسيتم استقبال طلبات تسجيل وزارة الدفاع عبر موقع لجنة قبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع الإلكتروني، ومن يرغب في التعرف على شروط وزارة الدفاع للجامعيين 1442، والحصول على رابط التقديم في وزارة الدفاع للطلاب الجامعيين، ومعرفة تخصصات وزارة الدفاع المطلوبة للعام الدراسي 1442هـ، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني.

مدة دورة تأهيل الجامعيين عام دراسي واحد فقط عبارة عن فصليين دراسيين.

ويتم منح الطالب الجامعي المتخرج شهادة تأهيل عسكري بعد انتهاء مدة الدراسة.

ويتم تخريج كافة المتقدمين الجامعيين ممن التحقوا بهذه الدورة بشكل جماعي وفي يوم واحد.

يتم تعيين المتقدم الجامعي وفق ما نص عليه نظام خدمة الضباط ولوائحه التنفيذية بالرتب والألقاب المستحقة لكلٍ منهم وفق الشهادة الجامعية الحاصل عليها ومدة الدراسة.

مدة الدراسة وزارة الدفاع للجامعيين

ويتم تقديم الجامعيين عبر موقع لجنة القبول والتسجيل للجامعيين أو القبول الموحد للقوات المسلحة للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية المعلن عنها رسمياً، وذلك بعد أن أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بالوزارة عن فتح باب القبول والتسجيل للحاصلين على شهادة البكالوريوس للتقديم من أجل الالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الدراسي 1443هـ.

أسماء المقبولين والمقبولات بوزارة الدفاع 1442

تم الإعلان رسمياً اليوم الخميس بتاريخ 29 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 17 رمضان 1442هـ عن إطلاق أسماء المقبولين والمقبولات بوزارة الدفاع بالوظائف المعلن عنها بتاريخ 6 جمادي الأولى 1442هـ، وقد بلغ عدد المجتازين المقابلات الشخصية 122 مواطناً ومواطنةً، ويمكنكم الاستعلام عن أسماء المقبولين والمقبولات نهائياً عبر موقع وزارة الدفاع الآن، من خلال ملف بصيغة pdf للرجال وأخر للنساء.