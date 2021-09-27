رابط التقديم بوظائف جامعة القصيم التقنية للجنسين 1443، فقد أعلنت اليوم جامعة القصيم من خلال عمادة تقنية المعلومات من خلالها موقعها الإلكتروني عن توفير عدد من فرص العمل بمجال التقنية، ويتم التقديم بهذه الوظائف للجنسين من الأفراد الراغبين بالتقديم، وقد وضحت الجامعة بأن الوظائف التقنية سوف تكون على برنامج التشغيل الذاتي، علي أن يبدأ التقديم بهذه الوظائف بداية من هذا اليوم، ويستمر التقديم لمدة 10 أيام والذي ينتهي في يوم الثلاثاء الموافق 28/2/1443، وقد أكد الجامعة بأنه حتي يتم قبول طلبات التقديم الخاصة بجميع المتقدمين يجب أن يتوفر بعض الشروط التي من خلالها يتم الموافقة علي التعيين، واليكم التخصصات الوظيفية المطلوبة بوظائف جامعة القصيم التقنية.

المسميات الوظيفية المطلوبة بجامعة القصيم

قد حددت الجامعة بعضاً من التخصصات التقنية التي تحتاج إليها الجامعة، واليكم الوظائف المطلوبة للجامعة:

أخصائي برمجيات.

أخصائي مركز بيانات.

مطلوب أخصائي مركز تشغيل.

أخصائي أمن معلومات.

أخصائي شبكات واتصالات.

وتعد هذه التخصصات هي الوظائف التقنية المطلوبة لدي الجامعة والمسموح بها التقديم لجميع الأفراد.

شروط التقديم بوظائف جامعة القصيم

اشترطت الجامعة بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدين لضمان القبول والتي من بينها:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية فقط.

يشترط ألا يقل المؤهل العلمي للمتقدم عن شهادة البكالوريوس في التخصصات الخاصة بالحاسب الآلي بالإضافة الي هندسة الحاسب الآلي.

يجب ألا تقل خبرة الشخص المتقدم للعمل علي وظيفة أخصائي عن ثلاث سنوات خبرة.

ألا يكون المتقدم قد عمل أو يشغل وظيفة حكومية داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم عند التقديم لائقًا طبيًا.

في حال الترشيح للعمل بالوظيفة فيجب أن يقوم المتقدم بتقديم إخلاء طرف من جانب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو إخلاء طرف من خلال وزارة الموارد البشرية خلال فترة عشرة أيام.

يجب أن يتم تقديم بيان من التأمينات الاجتماعية يوضح المدد الخاصة بالأجور والاشتراك الخاصة بفترة الخبرة.

ويتم التقديم بالوظائف المعلنة من خلال الدخول علي بوابة جامعة القصيم الإلكترونية، والتي يتم التقديم بها لجميع الأفراد الذين تتوافر بهم شروط التقديم الخاصة بالجامعة.