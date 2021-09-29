وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.. الشروط ورابط التقديم 1443

وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث يستعلم عدد كبير من الخريجين والخريجات عن شروط التقديم في الوظائف الجديدة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي تم الإعلان عن مؤخرًا، فقد أعلنت الهيئة عن توافر بعض الفرص الوظيفية الخالية لديها بعدد من مجالات العمل التي تحتاج إليها في مجالات إدارية وفنية وهندسية، وقد وضحت الهيئة بأن التقديم سوف يكون متاحاً للجنسين الذكور والإناث المتواجدين داخل المملكة، علي أن يكون المتقدم حاصلاً علي شهادات البكالوريوس والماجستير للعمل بتخصصات وظيفية محددة، وسوف يكون مقر العمل بمدينة الرياض بمقر الشركة، وسوف نوضح لكم تخصصات العمل المطلوبة وطريقة التقديم في وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

التخصصات الوظيفية المطلوبة بوظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

حددت هيئة الزكاة تخصصات ومسميات وظيفية تحتاج إليها، للعمل لديها في مقر الهيئة بالرياض، ومن المسميات المطلوبة ما يلي:

استشاري قانون متخصص زكاة وضرائب.

مطلوب مسؤول خاص بالتهرب الضريبي والعقوبات.

مسؤول متخصص بالمراجعات واستئنافات قسم ضمان الجودة.

مسؤول خاص للمعاهدات الضريبية.

متخصص دراسات الزكاة وضريبة الدخل.

مطلوب مسؤول عن المراجعة والاستئناف.

متخصص لمجان العمل باللجان الابتدائية للدراسات القانونية.

متخصص الدعاوى.

مهندس بيانات.

مسؤول عن السياسة والتشريع.

مسؤول خاص لتجربة الزبون.

متخصص لدعم العملاء.

مسؤول متخصص لجان استئناف الدراسات القانونية.

مسؤول خاص لضمان جودة الإنفاذ.

متخصص خاص لصياغة القرارات ودعمها.

مسؤول عن التنفيذ.

مطلوب للعمل مدير إدارة الدعاوى.

مطلوب متخصص لدراسات خاصة بلجان الاستئناف لضريبة القيمة المضافة.

مسؤول خاص عن سكرتارية اللجان.

مسؤول متخصص عن ضريبة القيمة المضافة والانتقائية والزكاة.

مسؤول خاص بالتحقيقات ومسؤول خاص بالشؤون القانونية.

كيفية التقديم بوظائف الهيئة الجديدة

وضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن التقديم في الوظائف الجديدة الخاصة بها سوف يكون من خلال الدخول علي موقع التقديم الإلكتروني التابع للهيئة وهو موقع هيئة الزكاة والذي من خلاله يتمكن جميع المتقدمين من اختيار الوظيفة المناسبة لهم وفق ما حصلوا عليه من مؤهلات دراسية تمكنهم من التقديم علي الوظيفة المطلوبة، علي أن يتم التقديم بهذه الوظائف لجميع الأفراد الحاملين للجنسية السعودية فقط.