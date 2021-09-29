وظائف أمانة محافظة الأحساء للجنسين .. التقديم والشروط 1443

وظائف أمانة محافظة الأحساء للجنسين، فقد أعلنت أمانة محافظة الأحساء، من خلال موقعها الإلكتروني، عن توفير عدد من الفرص الوظيفية الخالية لديها (18) وظيفة خالية، ويتم التقديم بهذه الوظائف للجنسين، علي أن يتم العمل بنظام التعاقد وفق بند الأجور والمستخدمين، وقد وضحت الأمانة بأن التقديم سوف يكون متاحاً لجميع الأفراد الحاصلة علي شهادة الثانوية العامة، وقد التوضيح بأن التقديم للعمل سوف يكون من خلال البلديات المرتبطة في يبرين، وسلوى، والبطحاء، ويتم التقديم وفق بعض الشروط العامة التي يجب توافرها في الراغبين بالتقديم، وسوف نوضح لكم شروط التقديم وطريقة التقديم الإلكترونية بوظائف أمانة محافظة الأحساء.

الوظائف المطلوبة بأمانة محافظة الأحساء

حددت الأمانة بعض الوظائف التي تحتاج إليها في الأماكن الخالية لديها، وفيما يلي الوظائف المطلوبة:

مراسل ويتم التقديم للرجال.

ملاحظ خدمات ويتم التقديم للرجال.

مغسل موتى والتقديم للرجال بعدد 2 وظيفة.

ملاحظ خدمات ويتم التقديم بهذه الوظائف للنساء بعدد 11 وظيفة.

مطلوب مراسل والتقديم للنساء.

مغسلة موتى بعدد 2 وظيفة والتقديم للنساء.

شروط وظائف أمانة محافظة الأحساء

يتم التقديم بالوظائف المطلوبة لمن تتوافر به هذه الشروط التي تم تحدديها من جانب الأمانة:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية فقط.

يجب أن يكون المتقدم للوظائف لائقًا صحيًا ويتمتع بحسن السيرة والسلوك.

يجب أن يكون المتقدم من الحاصلين على الشهادة الثانوية كحد أدنى علي أن يتم تقديمها مع طلب التوظيف.

يشترط أن يكون المتقدم مسجل بموقع وزارة الموارد البشرية من خلال نظام ساعد الذي يرتبط بتوظيف الخريجين من الثانوية.

يجب ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن 18 عامًا ولا يتعدى العمر عن 30 عامًا.

من شروط التقديم أن يكون المتقدم غير مقيد ضده أي أحكام بحد شرعي أو أحكام بالسجن في أي جرائم تتعلق بالشرف والأمانة.

يجب اجتياز المقابلة الشخصية التي تجري للمتقدمين من جانب اللجنة الخاصة بالتعيين.

يجب أن يتم تسجيل رقم الجوال الشخصي والعنوان الأساسي له ومن لم يقوم بتوضح ذلك يتم استبعاده من الترشيح.

كيفية التقديم علي الوظائف الخالية بأمانة الأحساء

يتوفر التقديم من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي أمانة الأحساء علي أن يبدأ التقديم من يوم 3 أكتوبر 2021؛ ويستمر التقديم حتى نهاية يوم 12 أكتوبر 2021.