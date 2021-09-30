رابط التقديم وظائف الحرس الوطني للشؤون الصحية 1443 والشروط

وظائف الحرس الوطني للشؤون الصحية 1443 الشاغرة قد تم الإعلان عنها مؤخرًا عبر بعض المصادر وقنوات الإعلام الرسمية التابعة إلى الوزارة ولقد تم تحديد موعد التقديم وأهم الشروط التي لا بُد من توافرها في المتقدمين إلى هذه الوَظائف من أجل القبول والموافقة على طلب التوظيف، مع توضيح قائمة الوَظائف المتاحة عبر الوزارة أيضًا وفيما يلي سوف يتم بالتفصيل توضيح كل ما تريد معرفته عن وَظائف وزارَة الحَرس الوَطني لِلشؤون الصِّحية الجديدة.

وظائف الحرس الوطني للشؤون الصحية 1443

أعلنت هيئة الشؤون الصحية داخل وزارة الحرس الوطني السعودي وذلك عبر بوابة التوظيف الرسمية عن توافر عدد هائل من الوظائف الشاغرة بها والتي يصل عددها إلى حوالي 275 وظيفة موزعة على عدة مسميات وظيفية، وهي:

إحدى عشر (11) وظيفة إدارية مثل (مدخل البيانات، المساعد الإداري)، وذلك في مدينتي الرياض، وجدة.

نحو سبعين (7) وظيفة المجال الطبي في مختلف التخصصات وذلك في جُدَّة والرياض أيضًا وكذلك في المدينة المنورة.

عدد سبعة (7) وظائف طيبة مثل فني التحاليل الطبية والأخصائي الصحي، وذلك في الأحساء وجدة.

عدد اثني عشر (12) وظيفة في مجال التمريض.

فرص تدريبية يبلغ عددها سبعة وثلاثين (37) وذلك على مهنة الأخصائي الاجتماعي، مساعد طبيب الأسنان، مساعد العلاج الطبيعي، وهذه الفرص متاحة في الأحساء وجدة.

رابط التقديم وظَائف الحرس الوطني للشؤون الصحية 1443 وموعد التقديم

يبدأ التقديم في الأربعاء الموافق الـ 22 من صفر لعام 1443 هـ الموافق 29 سبتمبر 2021م، ويُمكن لأي من أبناء الوطن السعودي الراغبين في التقدم إلى أي من وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في المدن والمناطق المتاحة ومن أصحاب التخصصات المتوافقة مع الوظائف المذكورة والذين تنطبق عليهم كافة شروط الوظيفة أيضًَا التقدم إلى هذه الوظائف من خلال موقع الحرس الوطني بوابة التوظيف حيث يتم تسجيل الدخول من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد.

شروط وظَائف الشُّؤون الصِّحية بِالحرس الوَطني 2021

من أهم شروط القبول في الوظائف الجديدة وهي وظائف الشؤون الصحية بالحرص الوطني 1443 داخل المملكة العربية السُّعُودية، ما يلي: