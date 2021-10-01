وظائف خالية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة برواتب مهولة سنويا

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محمد سياف - ابو ظبي - نشرت السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر موقعها الرسمي عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة بالسفارة لجميع المؤهلات، حيث نواصل من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف، عرض جديد الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات وذلك من خلال الصحف المصرية والعربية والمواقع الرسمية، بهدف توفير فرص العمل المناسبة للجميع، ونستعرض الآن تفاصيل وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة. وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة مطلوب مساعد ادارى Administrative Assistant- All Interested Applicants ، جميع المؤهلات، ويشترط خبرة وإجادة التحدث باللغة الانجليزية، والعمل دوام كامل 40 ساعة أسبوعيا، براتب 179.271 جنية سنويا، واخر موعد للتسجيل 7/10/2021، وللتقدم للوظيفة من هنا. مطلوب محلل مالي Financial Management Analyst- Internal candidates only، ويشترط خبرة في مجال العمل، وأن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة، وأن يجيد اللغة الانجليزية تحدث وكتابة، براتب 265.979 ألف جنية سنويا، واخر موعد للتقديم : 10/10/2021، وللتقدم من هنا. مطلوب عمال مخازن Warehouse Foreman- All Interested Applicants، ويشترط خبرة لا تقل عن سنة، وان لا يفل المؤهل عن متوسط، والعمل دوام كامل 40 ساعة أسبوعيا، براتب 94.777 ألف جنية سنويا، واخر موعد لتلقى الطلبات : 10/10/2021، وللتقدم من هنا. مطلوب ممرضة مسجلة Registered Nurse (WAE) (USEFMs ONLY)، ويشترط خبرة سنتين في مجال العمل، وان يكون المتقدم حاصل على مؤهل مناسب ” بكالوريوس تمريض – دبلوم تمريض” براتب 47.619 ألف دولار سنويا، واخر موعد للتسجيل 7/10/2021، وللتقدم من هنا. وظائف آخري: كيفية التقديم لوظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة للراغبين في الالتحاق بوظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة يرجى التسجيل مباشرة من خلال الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية.

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