وظائف جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بجدة والأحساء

رابط التقديم في وظائف جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، فقد تم الإعلان من خلال الموقع الإلكتروني لجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توافر عدد من الفرص الوظيفية الخالية لديها، فقد وضحت الجامعة بأن التقديم سوف يشمل كل من الجنسين للذكور والإناث، وتعد الوظائف الخالية لدي الجامعة في بعض التخصصات الإدارية والصحية التي تحتاج إليها الجامعة، ويتم التقديم بالوظائف لكل من يحمل شهادات الدبلوم أو البكالوريوس وذلك في بعض التخصصات الوظيفية التي تعد خالية لديها في فروع الجامعة بكل من مدينة جدة ومدينة والأحساء، ويتم التقديم في الوظائف وفق بعض الشروط المتعلقة بالتقديم والتي يجب تتوافرها في أي متقدم، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم بوظائف جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية والتخصصات الوظيفية المطلوبة

تحتاج الجامعة الي تعيين بعض الوظائف الخالية لديها، علي أن يتم التقديم للوظائف التالية التي تم تحديدها من إدارة الجامعة علي النحو التالي:

مطلوب تقني مختبر خاص بخدمات الطوارئ والعمل سوف يكون بمدينة جدة.

مطلوب تقني مختبر خاص بالعلاج التنفسي والعمل بمدينة جدة.

أمين مختبر قسم تخدير والعمل بمدينة جدة.

أمين مختبر قسم علاج تنفسي والعمل بمدينة جدة.

مطلوب مساعد أمين مكتبة بجدة.

مطلوب مساعد إداري والعمل وسوف يكون بمدينة الأحساء.

وتعد هذه التخصصات هي التخصصات المطلوبة خلال الوقت الحالي للعمل لدي الجامعة والتي يسمح بالتقديم بها لكل من يحمل المؤهلات المطلوبة.

تفاصيل التقديم بوظائف الجامعة

أعلنت الجامعة بأن التقديم بالوظائف الخالية لديها سوف يكون متاحاً لجميع الأفراد بداية من يوم الثلاثاء الموافق يوم 21 صفر 1443 وينتهي التسجيل في الوظائف في يوم الأحد الموافق 4 ربيع الأول 1443، علي أن يتم التقديم بشكل إلكتروني من خلال الدخول علي موقع التقديم الخاص بالجامعة بالطريقة التالية: