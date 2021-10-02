وظائف أكاديمية خالية للتعاقد بجامعة الملك فيصل للجنسين 1443

عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس عبر جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، قد أعلنت عن توفير عدد من الوظائف الأكاديمية الخالية لديها، والتي يتم التقديم بها للجنسين من الرجال والنساء، علي أن يتم التقديم للوظائف المعلنة علي مرتبة أستاذ، ومرتبة أستاذ مشارك، ومرتبة أستاذ مساعد، ويتم العمل بالوظائف الخالية لدي جامعة الملك فيصل بنظام العقود، وترغب الجامعة في توفير فرص عمل لمواطنين ومواطنات يكونوا حاصلين علي شهادة الدكتوراه وذلك في عدد من التخصصات الوظيفية التي تحتاج إليها الجامعة؛ وذلك من أجل العمل بعدد من الكليات التابعة للجامعة، وسوف نوضح لكم شروط التقديم في وظائف جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية.

شروط وظائف جامعة الملك فيصل

اشترطت الجامعة أن يتوافر عدد من الشروط العامة التي تسري علي جميع المتقدمين للوظائف، ومن هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب ألا يكون المتقدم للتعاقد أن يكون مرتبطًا بأي وظيفة حكومية خلال تقديم الطلب الي الجامعة.

يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على كافة الدرجات العلمية سواء مؤهل بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه من خلال جامعات يكون معترف بها وبتقدير لا يقل عن معدل جيد جدًا.

يجب أن تكون كافة المؤهلات العلمية للأفراد من خريجي الجامعات الغير السعودية من خلال معادلة من وزارة التعليم.

يشترط للتقديم أن يكون المؤهل الخاص بالبكالوريوس والماجستير والدكتوراه تابعاً للتخصص.

يجب الانتظام والتفرغ التام والإقامة داخل البلد التي يتم بها الدراسة بجميع المراحل الدراسية.

لابد للشخص المتقدم أن يكون حاصلًا على المعادلة الخاصة بالهيئة السعودية والتي تخص الوظائف الصحية وذلك فيما يخص التقديم بكلية طب الأسنان.

يشترط أن يتوافر لدي المتقدم إتقان اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات وفق ومدي احتياج الكلية.

يجب أن يكون المتقدم للوظائف حسن السيرة ولائق صحيًا.

يجب أن يتم اجتياز الشروط المتعلقة بالجامعة بما في ذلك المقابلة الشخصية.

التقديم الإلكتروني بوظائف جامعة الملك فيصل

أوضحت الجامعة بأن التقديم بالوظائف سوف يكون متاحاً حتي يوم 8 أكتوبر وذلك لجميع التخصصات المطلوبة، علي أن يتم التقديم من خلال موقع الجامعة وهو الموقع الرسمي للتقديم.