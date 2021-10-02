وظائف أمانة الطائف الجديدة للرجال والنساء بالمملكة 1443

وظائف أمانة الطائف الجديدة للجنسين بالمملكة 1443، فقد أعلنت أمانة محافظة الطائف من خلالها الموقع الإلكتروني الرسمي لها، عن توافر عدد من الفرص الوظيفية الخالية لديها، حيث تم توفير 20 وظيفة شاغرة بالمجال الهندسي والإداري، ويتم التقديم بوظائف أمانة الطائف للجنسين من الذكور والإناث، ويتم العمل وفق لائحة سلم رواتب الموظفين العام، من خلال المرتبة السابعة والمرتبة الثامنة أيضاً، ويتم العمل بالوظائف الجديدة بنظام التعاقد لكل من يتقدم ويحمل شهادة جامعية في بعض من التخصصات التي تحتاج إليها أمانة الطائف، علي أن يتم التقديم وفق بعض الشروط العامة التي يجب توافرها في جميع التقدمين، واليكم تفاصيل وشروط التقديم بوظائف أمانة الطائف الجديدة.

وظائف أمانة الطائف الجديدة

حددت الأمانة عدد من المسميات الوظيفية التي تحتاج إليها للجنسين، ومن أبرز هذه الوظائف ما يلي:

وظيفة أخصائي أمن معلومات للرجال.

مهندس معماري مساعد للرجال.

مهندس مدني مساعد للرجال.

مهندس تخصص حاسب آلي مساعد للرجال.

مطلوب فني دعم للرجال.

أخصائي أمن معلومات مساعد للنساء.

مهندس تخطيط مساعد للنساء.

مهندس تنسيق مواقع مساعد للنساء.

مهندس مدني مساعد للنساء.

مهندس معماري مساعد للنساء.

مطور برامج مساعد للنساء.

ويتم التقديم بالوظائف المعلنة من خلال بعض الشروط التي من أهمها، أن يتوافر المؤهل العلمي المناسب للوظائف المتوفرة من حيث التخصص، وأن يتم حضور الاختبار المهني والذي يتم عقده من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون المتقدم للوظائف من الحاملين للجنسية السعودية.

موعد وطريقة التقديم بوظائف الطائف

يتم التقديم بوظائف أمانة الطائف بداية من يوم السبت الموافق الموافق 2 أكتوبر 2021 وينتهي التقديم في الموافق 6 أكتوبر 2021، علي أن يتم التسجيل في الوظائف الخالية من خلال الخطوات الآتية: