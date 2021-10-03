أعلنت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من خلال موقعها الإلكتروني عن توافر عدد من الفرص الوظيفية الخالية لديها، فقد وضح الموقع الإلكتروني بأن الوظائف التي تم الإعلان عنها متاح التقديم بها للجنسين من الرجال والنساء، سواء كان المتقدمين من السعوديين أو الوافدين المتواجدين علي أرض المملكة، وتوفر المستشفي وظائف صحية وإدارية وهندسية وفنية بعدد من التخصصات والمسميات الوظيفية التي تحتاج إليها مستشفى الملك فيصل التخصصي، وفي ضوء ذلك سنبرز لكم التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم الإلكتروني لوظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي مع توضيح من يستطيع أن يقوم بالتقديم وفق المؤهل الحاصل عليه.

وظائف جديدة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

وضحت المستشفي بأن وظائفها الخالية متاح التقديم بها للأفراد الحاصلين علي شهادات الكفاءة المتوسطة أو شهادات الثانوية العامة أو الدبلوم والبكالوريوس ودرجة الماجستير والدكتوراه وكذلك البورد، ويكون التسجيل بعدد من التخصصات التي تحتاج إليها من أجل العمل بفروع المستشفى في كل من مدن الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، وفيما يلي الوظائف المطلوبة:

استشاري عمليات قسم زراعة قنوات الكبد والبنكرياس.

استشاري قسم مسالك بولية.

تقني خاص بالأمراض النفسية.

أخصائي متخصص بعلاقات المرضى.

مساعد خاص لقسم الرعاية الدوائية.

مطلوب كبير المراجعين الداخلين، مساعد إداري ثانٍ.

متخصص مندوبي المشتريات، وممثل قسم علاقات عامة.

مراجع داخلي، وسكرتير أول، وكاتب جناح.

مهندس قسم أجهزة طبية أول.

مطلوب رسام مخططات.

مشغل معالجة مياه أول وثان.

ميكانيكي عام.

فني أجهزة ثان.

كهربائي أول ومشغل محطة ثان، ومنجد ثان.

مطلوب مساعد صيانة.

استشاري مواليد.

صيدلاني سريري وأول وثان.

خطوات التقديم بالوظائف الخالية 2021

أوضحت مستشفى الملك فيصل التخصصي بأن التقديم بالوظائف الخالية لجميع المتقدمين سوف يكون متاحاً للتسجيل والتقديم حتي يوم 15 أكتوبر 2021م، علي أن يتم التقديم بالوظائف من خلال التعرف علي شروط كل وظيفة علي حده والتعرف علي المؤهل المطلوب للوظيفة، ويتم التعرف علي شروط الوظائف المطلوبة والتقديم لها من خلال الدخول علي موقع التقديم الآتي: تقديم وظائف المستشفي، ومن خلال رابط الموقع السابق يستطيع جميع المتقدمين التقديم للوظيفة التي يرغب بها.