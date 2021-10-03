رابط تقديم وظائف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي 43 وظيفة شاغرة hr.mewa.gov.sa

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، زاد البحث في الفترة الأخيرة في المملكة من قبل الخريجين والباحثين عن الوظائف في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية عن رابط تقديم وظائف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، حيث أعلن المركز عبر موقعه الالكتروني الرسمي عن عدد 43 وظيفة شاغرة سيتم فتح باب التقديم الخاص بها من يوم الاحد 3 أكتوبر الجاري حتى الخميس الموافق 7 اكتوبر 2021، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

وظائف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

وقد أعلن المركز بشكل رسمي عبر موقعه الالكتروني الرسمي عن عدد من الوظائف الشاغرة لأصحاب المؤهلات العلمية أو الخبرات التي تتناسب مع متطلبات الوظيفة المعلن عنها، حيث أعلن المركز عن عدد 43 وظيفة شاغرة في اعلان الوظائف الخاص بهم.

وسنتابع معكم الوظائف التي أعلن عنها المركز بشكل مفصل، وهذه الوظائف الشاغرة كالآتي، فتابعوا معنا:

1 وظيفة مدير ادارة الرسوم البيئية.

اخصائي مراجعة المخاطر عدد 1 وظيفة.

اخصائي قياس ومتابعة الأداء 2 وظيفة.

محلل اقتصادي استراتيجي 2.

1 اخصائي جودة.

اخصائي تميز مؤسسي 2.

مسؤول سلامة مهنية 2.

مدير عام الراجعة الداخلية 1.

اخصائي مراجعة داخلية 1.

باحث قانوني 5.

اخصائي تدريب 2.

ممثل علاقات عملاء 1.

اخصائي خدمات نقل 1.

اخصائي تنمية حضارية 1.

متخصص بيئة بحرية وساحلية 1.

اخصائي طاقة 1.

متخصص زراعة 1.

اخصائي مياه وتحلية 1.

متخصص في التسويق 1.

اخصائي علاقات عامة 1.

وسائط رقمية 1.

اخصائي اعلام 1.

مدير المحتوى الاعلامي 2.

خبير بيئة بحرية 2.

خبير جودة مياه 1.

خبير رصد تلوث التربة 3.

دراسات بيئية 2.

كبير مفتشين 1.

اخصائي صناعة 1.

رابط وشروط التقديم على الوظائف hr.mewa.gov.sa

ويمكن للأشخاص الراغبين في التقديم على احدى الوظائف الشاغرة التي ذكرناها بالمركز الكترونيا، وهذا وفقا للشروط الآتية:

أن يكون المتقدم صاحب جنسية سعودية.

يجب أن يكون حاصل على مؤهل علمي وخبرات مناسبة للوظيفة المتقدم عليها.

أن يجيد التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية.

اجتياز الاختبارات المحددة والمقابلة الشخصية.

أن يكون المتقدم لائق طبيا.

والتقديم على تلك الوظائف متاح من يوم الأحد الموافق 3 أكتوبر 2021 ميلاديا والموافق هجريا 26 صفر 1443، وهذا حتى يوم الخميس 7 اكتوبر 2021 والموافق هجريا 1 ربيع الأول 2021.

والتقديم الالكتروني متاح عبر موقع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وهذا عبر الرابط الالكتروني التالي hr.mewa.gov.sa.