رابط التقديم بوظائف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي 1443

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي قد قام بالإعلان عن توفير بعض من الوظائف الخالية لديه، علي أن يتم التقديم بالوظائف الخالية للجنسين من المواطنين السعوديين من الرجال والسيدات، فقد وفر المركز ما يزيد عن 25 وظيفة شاغرة من أجل العمل داخل المركز، هذا وقد بدأ العديد من المواطنين بالبحث عن طريقة التسجيل في وظائف المركز الوطني للرقابة، والتعرف علي الشروط الخاصة من أجل الالتحاق بهذه الوظائف، وقد أكد المركز الوطني للرقابة بأن التقديم في الوظائف الخالية يتطلب توافر بعض الشروط التي تم تحديدها لكل تخصص علي حده، وسوف نوضح لكم تفاصيل التقديم الإلكتروني علي الوظائف الخالية بالمركز الوطني للرقابة والتخصصات المطلوبة.

الوظائف الخالية بالمركز الوطني للرقابة

حدد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئة عدد من المسميات الوظيفية التي يحتاج إليها، علي أن يتم استقبال الطلبات من المتقدمين الرجال والنساء من أجل العمل بهذه الوظائف، وفيما يلي الوظائف المطلوبة:

مدير إدارة خاص بالرسوم البيئية.

مسئول تميز مؤسسي.

مسئول جودة.

مسئول قياس ومتابعة لقسم الأداء.

أخصائي مراجعة لقسم المخاطر.

مسئول خاص عن التحليل الاقتصادي الاستراتيجي.

أخصائي سلامة وصحة مهنية.

مدير عام لقسم المراجعة الداخلية.

باحث قانوني، وأخصائي تدريب.

ممثل خاص عن العلاقات الخاصة بالعملاء.

مسئول تسويق.

أخصائي قسم علاقات عامة.

خبير خاص بالبيئة البحرية.

مسئول إعلام.

مدير خاص للمحتوى الإعلامي.

أخصائي لقسم الوسائط الرقمية.

خبير جودة مياه.

أخصائي قسم صناعة.

كبير قسم مفتشين.

خبير لقسم رصد تلوث التربة.

خبير متميز لقسم الدراسات البيئية.

التقديم بالوظائف الخالية لدي المركز

تم الإعلان عن التقديم الخاص لوظائف المركز الوطني، علي أن يكون التقديم إلكتروني فقط من الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي المركز الوطني للرقابة، علمًا بأن عملية المفاضلة للاختيار وفرز الطلبات الخاصة بالمرشحين سوف تكون خلال الفترة ما بين 7 أكتوبر وحتى يوم 7 نوفمبر، علي أن يكون جميع المتقدمين علي الوظائف من حاملي الجنسية السعودية فقط من حيث الأصل والمنشأ، وأن يتميز المتقدم للوظائف بإجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة ومطلقة من حيث التحدث أو الكتابة.