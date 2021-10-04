انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل وشروط 56 وظيفة شاغرة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن فتح باب التعيين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة بمحافظة مطروح ومدينة سيوة، حيث تطلب الشركة شغل عدد 56 وظيفة شاغرة لجميع المؤهلات، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل وطرق التقدم للوظائف:-

وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي

مطلوب عدد 8 مهندسين مياه وصرف صحي، للعمل فورا بعقود مؤقته، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية أو كهرباء، وان يجيد اللغة الانجليزية والحاسب الألى. مطلوب عدد 4 كيميائيين للعمل بعقود مؤقتة، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس علوم كيمياء أو ميكروبيولوجي، ويفضل خبرة سابقة في مجال العمل. مطلوب عدد 20 فني مياه وصرف، ويشترط مؤهل متوسط أو دبلوم مدارس فنية صناعية شعبة كهربائية و إلكترونيات، وشعبة ميكانيكية . مطلوب عدد 4 فني معمل، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم فني زراعي، ويفضل خبرة سابقة. مطلوب عدد 20 خفير، ويشترط أن يجيد القراءة والكتابة وان يكون حاصل على شهادة إتمام الابتدائية أو محو الأمية.

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الشروط المطلوبة:-

أن يكون المتقدم مصري الجنسية. ألا يقل السن عن 18 سنة، وان لا يزيد عن 35 سنة. الموافقة على العمل بكافة فروع الشركة ومواقعها. الموقف من الخدمة العسكرية. اجتياز الاختبارات المقررة.

المستندات المطلوبة وطرق التقدم للوظائف

شهادة المؤهل الدراسي. صورة بطاقة الرقم القومي. صورة شهادة الميلاد كمبيوتر. صحيفة الحالة الجنائية. الموقف من التجنيد. شهادات الخبرة إن وجدت. كارنيه القيد بالنقابة للمهندسين.

طرق التقدم لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي

للراغبين في التقدم لشغل الوظائف المطلوبة يرجى تعبئة البيانات المطلوبة من خلال الرابط التالي “وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح” وآخر موعد لتلقى الطلبات 15/10/2021.