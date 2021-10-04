وظائف شاغرة في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي National Center for Environmental Compliance، يجسد الأسلوب الحديث في المحافظة على بيئة المملكة، كما يعكس اهتمام القيادة للنهوض بقطاع البيئة، لتحقيق تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030 م، تشتمل الرؤية على الريادة في الالتزام البيئي، لتعزيز استدامة البيئة، والمساهمة في ازدهار القطاعات التنموية وتحسين جودة الحياة، كما تتضمن رسالة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي على العمل مع كافة الأطراف للارتقاء بالالتزام البيئي من خلال رصد التلوث والتقييم البيئي، وتعزيز الرقابة والإرشاد البيئي، كما يعمل هذا المركز الوطني للرقابة على الارتقاء بالالتزام البيئي والحد من التلوث، وأيضًا تعزيز القدرات للاستجابة لحالات الطوارئ البيئية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما يعمل هذا المركز أيضًا على رفع جودة مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع البحث والابتكار، وتعزيز الكفاءات البشرية والإمكانات الفنية والبنية التحتية، فبكوادر وطنية وتجهيزات حديثة سيصل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي إلى أفضل الممارسات البيئية بمقاييس عالمية.

وظائف شاغرة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالإعلان على عدد من الوظائف، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق الثالث من أكتوبر 2021 م وحتى يوم الخميس الموافق السابع من أكتوبر عام 2021 م، علمًا بأنه يجب توافق المتقدم مع الشروط اللازمة لاستحقاق الوظيفة المطلوبة.

ولعل من تلك الشروط

أن يكون من يتقدم إلى أي من تلك الوظائف سعودي الجنسية أي معه الجنسية السعودية.

أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة علمية مناسبة وخبرات تؤهله للمواكبة مع متطلبات الوصف الوظيفي.

أن يجيد المتقدم اللغة العربية كتابةً وتحدثًا.

أن يجتاز المتقدم كل الاختبارات والمقابلات الشخصية.

أن يجتاز المتقدم اللياقة الطبية.

هذه الوظائف تشتمل على

عدد 1 مدير إدارة الرسوم البيئية

عدد1 أخصائي مراجعة المخاطر

عدد 2 أخصائي قياس ومراجعة الأداء

عدد 1 أخصائي جودة

عدد 2 أخصائي تميز مؤسسي

عدد 2 محلل اقتصادي إستراتيجي

عدد 2 مسؤول سلامة مهنية

عدد 1 مدير عام المراجعة الداخلية

عدد 1 أخصائي مراجعة داخلية

عدد 1 أخصائي خدمات النقل

عدد 1 أخصائي تنمية حضرية

عدد 1 أخصائي بيئة بحرية وساحلية

عدد 1 أخصائي طاقة

عدد 1 أخصائي زراعة

عدد 1 أخصائي مياه وتحلية

عدد 1 أخصائي صناعة

عدد 2 كبير مفتشين

عدد 3 خبير الدراسات البيئية

عدد 1 خبير رصد تلوث التربة

عدد 1 كبير جودة مياه

عدد 1 خبير بيئة بحرية

عدد 1 مدير المحتوى الإعلامي

عدد 1 أخصائي إعلام

عدد 1 أخصائي وسائط رقمية

عدد 1 أخصائي علاقات عامة

عدد 1 أخصائي تسويق

عدد 1 ممثل علاقات عملاء

عدد 2 أخصائي تدريب

عدد 5 باحث قانوني

آليات تنفيذ التمرين التعبوي في جازان

هل تخيلت يومًا تطورًا صناعيًا مع الحفاظ على نظامٍ صحي؟، هل ترى أن علينا التضحية بإحداهما إما الصناعة أو البيئة؟، اليوم أصبح كل ذلك ممكنًا بإنشاء المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بمبادرة الأولى من نوعها على المستوى الوطني، حيث تساهم في تحقيق تحول وطني لجودة الهواء في مناطق المملكة العربية، بعدد بلغ تسعين محطة وبزيادة تشمل مئة وخمسين محطة إضافية، وهو ما سينعكس إيجابًا على الصحة العامة والقطاعين الخاص والعام في المملكة العربية السعودية، وذلك بقياس ومراقبة تركيز ملوثات الهواء الأساسية والثانوية، بالإضافة إلى عدة مهام تتضمن مراقبة الانبعاثات من المصدر، وتشغيل وصيانة الشبكة الوطنية، وتجميع المعلومات الخاصة بجودة الهواء، وضمان وضبط الجودة، وإصدار التقارير الآلية، بالإضافة إلى الاستجابة للمواقع ذات التلوث الطارئ مثل الحرائق وغيرها، وستعمل المبادرة التي قام بها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي على التعاقد مع الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات حلول Solutions by STC على تفعيل التشريعات الملزمة للمنشآت، لتركيب وحدات قياس ذاتية من المصادر، وربطها بالوحدة المركزية للمراقبة قبل حدوث التلوث، وضبط حالات عدم الالتزام البيئي، وإيقاع العقوبات على المخالفين لنظام البيئة ولوائحها، وسيتم ربط الوحدة المركزية لمراقبة جودة الهواء في المملكة مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، للإنذار المبكر عن حالات التلوث، وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني لتسديد رؤية المملكة، باعتبارها منهجًا وخريطة للعمل الاقتصادي والتنموي المستدام في المملكة العربية السعودية.

التمرين التعبوي، يهدف إلى رفع الجاهزية لمواجهة أي كوارث بحرية، فنظرًا لأهمية البيئة البحرية والبيئة بشكل عام، قام سمو الأمير لمنطقة جازان في تدشين هذا التمرين التعبوي، لما تظهر أهمية هذه البيئة، ونستهدف من هذا التمرين قياس الاستجابة والاستعدادات لدى المركز، ولدى جميع الجهات المعنية في القطاعين الخاص والعام، فيما يتعلق بالحد من التلوث في البيئة البحرية، والاستجابة لمكافحة أي تسربات زيتية أو مواد ضارة، فجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في منطقة جازان قاموا بالمشاركة (31 جهة حومية وقطاع خاص)، كل سيلعب دور مهم في هذا السيناريو وهذا التمرين، من حيث الاستجابة بالمعدات والتجهيزات، والاستجابة إلى أي طارئ لا قدر الله خلال العمليات، وأيضًا من الناحية الأمنية والصحية، وذلك من خلال ثلاثة أيام، اليوم الأول يتم رصد محاكاة البقعة الزيتية وفي اليوم الثاني يتم مشاركة جميع القطاعات البحرية والجوية لمكافحة هذا التسرب، وفي اليوم الثالث يتم قياس مدى إمكانية تقديم الدعم الإضافي بمناطق أخرى للمملكة العربية السعودية.