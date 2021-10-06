انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف خالية لجميع المؤهلات بشركة بريجو للأغذية برواتب مجزية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة بريجو للأغذية “9 عمارات العبور – صلاح سالم أعلي البنك الأهلي المصري – الدور العاش” عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الخالية لجميع المؤهلات برواتب تبدأ من 2900 إلى 3700 جنيه، ونستعرض الآن على مصر فايف تفاصيل وشروط الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة بريجو للأغذية لجميع المؤهلات

مطلوب عدد 10 مساعد مدير مؤهلات عليا. مطلوب عدد 10 مشرف مطعم، ويشترط مؤهلات عليا ويفضل خبرة. مطلوب عدد 200 عضو فريق، ويشترط مؤهلات عليا، وان لا يزيد السن عن 32 سنة، براتب 2900 جنيه. مطلوب عدد 20 شيف شواية خبرة، مؤهلات متوسطة، براتب 3400 إلى 3800 جنيه. مطلوب عدد 20 سائق، ويشترط أن لا يزيد السن عن 42 سنة، رخصة أولي براتب 3700 جنيه، ورخصة ثانية براتب 3600 جنيه. مطلوب عدد 2 عامل إنتاج، ذوى الهمم، للعمل بالتجمع الثالث.

وظائف آخري:

شروط ومزايا وطرق التقدم

للراغبين يشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، ويفضل أصحاب الخبرات، وتقدم الشركة تأمينات طبية واجتماعية ووجبات، بالإضافة إلى توفير وسائل انتقال و أجازات ودورات تدريبية، ولمن يرغب في التقدم لشغل الوظائف يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة عبر تسجيل راغبي العمل، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01068872881 – 01008660311