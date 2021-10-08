وظائف خالية بشركة اتيكو للتجارة والتوزيع صناعات بلاستيكية لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة اتيكو للتجارة والتوزيع كبرى الشركات المصرية العاملة في مجال الصناعات البلاستيكية، بالعبور – المنطقة الصناعية بجوار كريازى” عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة، برواتب مجزية، ونتابع الآن تفاصيل الوظائف المطلوب على مصر فايف.
وظائف شركة اتيكو للتجارة والتوزيع
- مطلوب عدد 2 مهندس ميكابوديتك براتب 3000 جنيه.
- مطلوب عدد 3 محاسب بكالوريوس تجارة، براتب 2000 جنيه.
- مطلوب عدد 20 عامل إنتاج، ويشترط أن لا يقل لمؤهل عن متوسط، براتب 2400 جنيه.
- مطلوب عدد 30 عمال نظافة، براتب 2000 جنيه.
- مطلوب سائقين رخصة ثانية وثالثة من سكات الدائري، براتب 3000 جنيه.
- مطلوب عامل نظافة من ذوى الهمم.
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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف
يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، ويفضل خبرة في مجال العمل، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، و تقدم الشركة تأمينات طبية واجتماعية ومواصلات الدائري – قليوب، وللتقدم للوظائف المطلوبة يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01005010679
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