وظائف صحية وإدارية بمركز أرامكو للرعاية الصحية للجنسين 1443

وظائف مركز جونز هوبكنز أرامكو الجديدة للرعاية الصحية 1443، فقد أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو من خلال موقعه الإلكتروني، عن توفير عدد من الفرص الوظيفية الخالية بعدد من مجالات العمل الإدارية والصحية الشاغرة لدي المركز، فقد حدد المركز بأن الوظائف الخالية لديها متاح التقديم بها للجنسين، علي أن يتم التقديم لكل من يحمل شهادات الدبلوم وشهادات البكالوريوس والماجستير وذلك في عدد من المسميات الوظيفية التي تعد خالية بأرامكو، ويتم العمل بالوظائف الخالية بعدد من فروع المركز في بعض من محافظات المنطقة الشرقية، وسوف نوضح لجميع متابعينا الوظائف المطلوبة وطريقة التقديم الإلكتروني لجميع الوظائف من خلال موقع المركز، مع توضيح موعد التقديم.

وظائف مركز جونز هوبكنز أرامكو الجديدة للرعاية الصحية

حدد مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية عن المسميات الوظيفية التي يحتاج إليها سواء للعمل الصحي أو الإداري، وفيما يلي الوظائف المطلوبة:

أخصائي أمن تخصص تقنية المعلومات.

محلل خبرة تخصص معلوماتية.

محلل تخصصي خاص بأمن تقنية المعلومات.

محلل أول متخصص أمن تقنية المعلومات.

فني عمل صيدلة.

مطلوب أخصائي تحسين قسم الجودة الخاص بالرعاية الصحية.

محلل مساعد تخص أمن تقنية المعلومات.

محلل تخصصي لقسم لتقنية المعلومات.

أخصائي قسم أشعة.

أخصائي قسم بصريات أول.

صيدلي إكلينيكي.

ممرض أول قسم غسيل كلى.

مطلوب محلل خاص بالإستراتيجيات الداخلية والمخاطر المؤسسي.

كما يوجد بعض التخصصات الوظيفية الشاغرة التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز، والذي يعرض تفاصيل كل وظيفة علي حده وفق المؤهل الحاصل عليه كل متقدم.

التقديم في وظائف أرامكو الجديدة للرعاية الصحية

أوضح الموقع الإلكتروني لمركز أرامكو بأن التقديم في الوظائف الخالية سوف يكون من خلال موقعه الإلكتروني الخاص بالتوظيف، وذلك بداية من يوم 8 أكتوبر 2021م، ويتم التقديم لجميع المتقدمين للوظائف الخالية من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي careers.jhah وهو الموقع الرسمي للتقديم، وقد أوضح المركز بانه يجب قبل التقديم أن يتم التعرف علي شروط كل وظيفة والتعرف علي المؤهل المطلوب والذي يخص كل وظيفة علي حده، علماً بأن التقديم سوف يكون الكترونياً فقط.