التقديم بالوظائف الموسمية بشؤون الحرمين للرجال والنساء 1443، فقد تم الإعلان من خلال الرئاسة العامة الخاصة بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن بداية تلقي الطلبات الخاصة بالوظائف الموسمية من خلال المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقد أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال الإدارة العامة للموارد البشرية بمدينة مكة المكرمة، عن توفير وظائف موسمية بنظام العمل المؤقت، علي أن يتم التقديم بهذه الوظائف لكل من الجنسين الرجال والنساء من أجل العمل بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ويتم التقديم في الوظائف الموسمية من خلال بعض الشروط التي أعلنت عنها هيئة شؤون الحرمين، وسوف نبرز لكم تفاصيل وشروط التقديم بالوظائف الجديدة لدي شؤون الحرمين.

الوظائف الموسمية بشؤون الحرمين وشروط التقديم

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية بمكة المكرمة عن شروط التقديم التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، ومن شروط الوظائف المؤقتة ما يلي:

يشترط للتقديم أن يكون جميع المتقدمين من الحاملين للجنسية السعودية سواء من الرجال أو النساء.

العمر الخاص بكل متقدم يجب ألا يقل عن 20 سنة.

يجب أن يكون هناك استعداد تام للعمل في أي وقت يتم تحديده من جانب الإدارة.

يجب عن التقديم أن يتم تسجيل كافة البيانات بشكل صحيح، وخلال تحديد المقابلة يجب أن يتم إحضار أصل الأوراق المطلوبة للتقديم في الموعد المحدد.

يجب أن يتم طباعة جميع بيانات الشخص الذي يقوم بالتقديم من خلال منصة أبشر وذلك عند القبول المبدئي من جانب الهيئة.

يجب النجاح في المقابلة الشخصية التي تجري لكل متقدم.

كيفية التقديم في الوظائف الخالية بشؤون الحرمين

أعلنت إدارة التقديم الخاصة بشؤون الحرمين بأن التقديم سوف يبدأ من يوم اليوم وينتهي التقديم لجميع الأفراد في يوم الخميس الذي يوافق يوم 8/3/1443، وقد أعلنت الهيئة بأن التقديم سوف يكون الكترونياً فقط من خلال الدخول علي موقع التسجيل التالي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، حيث يعتبر هذا الموقع هو بوابة التوظيف الموسمية لجميع الوظائف التي يتم الإعلان عنها في كل عام.