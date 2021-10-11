وظائف شركة التعدين العربية السعودية معادن maaden للجنسين 1443

وظائف شركة التعدين العربية السعودية للجنسين maaden 1443، حيث أعلنت اليوم شركة maaden شركة التعدين العربية السعودية عن توفير عدد الفرص الخالية لدي شركتها، فقد وضح الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة عن توفير فرص عمل في مجال العمل الإداري والعمل الهندسي، ويتم التقديم بهذه الوظائف للجنسين من الرجال والنساء، ويتم التقديم في الوظائف الخالية لكل من يحمل شهادات البكالوريوس، وتتميز رواتب الشركة بأنها رواتب مميزة لجميع عامليها، ويتم العمل في حالة القبول بفروع الشركة والمصانع التي تتبع لها في كل من مدينتي رأس الخير وطريف، وسوف نوضح لكم الوظائف المطلوبة للتقديم في شركة التعدين العربية السعودية، وطريقة التقديم الإلكتروني للوظائف الخالية.

وظائف شركة التعدين العربية السعودية

حددت شركة التعدين العربية السعودية معادن بأنه يوجد لديها فرص للعمل بمجال العمل الإداري والهندسي لكل من يحمل مؤهل البكالوريوس، وقد حددت شركة المعادن المسميات الوظيفية التي تحتاج إليها وهي كالتالي:

مطلوب أخصائي رئيسي بقسم خدمات العملاء الفنية.

محاسب بقسم الإدارة المالية.

محاسب رئيسي بقسم الإدارة المالية.

مطلوب مدير الاستدامة.

مطلوب مهندس رئيسي تخصص كهرباء.

أخصائي أول تخصص قسم سلامة العمليات.

مشرف متخصص لأعمال التخطيط.

مطلوب جيولوجي منجم.

مطلوب مدير متخصص لأعمال الصحة والسلامة والبيئة.

كما تطلب الشركة العديد من التخصصات الإدارية والهندسية الأخري والتي تحتاج إليها الشركة والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتوظيف الشركة، وذلك لجميع المتقدمين الراغبين بالتقديم.

كيفية التقديم بوظائف شركة التعدين العربية السعودية للجنسين

أتاحت الشركة من خلال موقع التوظيف الإلكتروني الذي يتبع لها أن يتقدم كل شخص بطلب إلكتروني من اجل التقديم في الوظائف الشاغرة، علي أن يتم التقديم من خلال الدخول علي الموقع التالي: توظيف شركة معادن، علي أن يتعرف كل متقدم للوظائف علي الشروط الخاصة بالوظائف من حيث عدد سنوات الخبرة والتخصص الوظيفي المطلوب والمؤهل المطلوب وفق كل وظيفة، وقد أعلنت الشركة بأن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني بداية من يوم 5 أكتوبر 2021 ولمة شهر وذلك لجميع المواطنين الذين تتوافر بهم شروط التقديم وفق متطلبات كل وظيفة علي حده.