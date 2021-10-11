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انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 11/10/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - نقدم اليوم الاثنين على مصر فايف جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط لليوم، حيث نواصل عرض مختلف الوظائف الشاغرة في لجميع المؤهلات وفي مختلف التخصصات، حيث تعتبر جريدة الوسيط من كبرى الصحف المصرية والعربية والتى تتناول عدد كبير من الإعلانات في مختلف المجالات، وننشر الآن عرض وظائف جريد الوسيط اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 .
نشرت جريدة الوسيط اليوم عدد متميز من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة وفوق متوسط و بدون مؤهل، و ذلك للعمل بكبرى الشركات والهيئات و المصانع، وننشر الآن تفاصيل إعلانات وظائف جريدة الوسيط على مصر فايف.
وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 11/10/2021
- فرص عمل خالية بكبرى شركات المقاولات.
- وظائف خالية بشركة استيراد وتصدير بالوراق.
- مطلوب شيفات لشركة مخبوزات وحلويات كبرى بمدينة نصر.
- وظائف خالية بمدرسة دولية بالهرم.
- وظائف خالية بعيادة أسنان بالمهندسين.
- وظائف خالية بشركة هوم كير بمدينة نصر.
- مطلوب صيادلة للعمل فورا بصيدلية بالشروق.
- فرص عمل بمركز صيانة سيارات.
وظائف آخري:
وننشر الآن بالصور إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 11/10/2021 على مصر فايف.
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