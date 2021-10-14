التقديم في وظائف برنامج التأهيل والإحلال وشروط التقديم

التقديم في وظائف برنامج التأهيل والإحلال، حيث تعتبر هذه الوظائف من الوظائف الهامة التي تم توفيرها من جانب البرنامج الذي يتبع الي الهيئة الملكية في الجبيل وينبع، فمن خلاله يتم تعيين الكثير من المواطنين والمواطنات في عدد من الفرص الوظيفية التي من خلالها يهدف برنامج الإحلال الي توطين بعض الوظائف السعودية بعدد من شركات القطاع الخاص بالسعودية، وتم توفير الوظائف بمسميات وظيفية مختلفة منها الهندسي ومنها الفني، علي أن يكون جميع المتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم والبكالوريوس، وسوف يكون العمل من خلال شركة رضايات المحدودة المتواجدة بمحافظة ينبع الصناعي، وسوف نوضح لكم شروط التقديم في وظائف برنامج التأهيل والإحلال.

شروط وظائف برنامج التأهيل والإحلال

يجب أن يتوافر بعض الشروط علي جميع المتقدمين الي الوظائف المعلن عنها من جانب البرنامج، ومن هذه الوظائف:

يشترط أن يكون المتقدم للوظائف سواء من الرجال والنساء سعودي الجنسية.

يجب حصول المتقدم علي مؤهل تعليمي مناسب للوظائف المعلن عنها.

يجب عند التقديم أن يكون تخصص المؤهل بنفس الوظيفة المطلوبة لدي البرنامج.

يجب توافر الخبرة الكافية للوظيفة التي يطلبها البرنامج.

التخصصات المطلوبة بوظائف التأهيل والإحلال

حدد البرنامج عدد من المسميات الوظيفية التي يحتاج الي تعيين أفراد بها، ومن هذه التخصصات، فني تبريد وتكييف، مدير تشغيل وصيانة، موظف مشتريات، موظف استقبال، مدير مشروع، فني كهرباء، فني دهان، فني نجار، محاسب، مشرف تشغيل، فني مولدات، مراقب عمل داخلي، مهندس حماية من الحرائق، مشرف تشغيل، بالإضافة الي عدد من الفرص الوظيفية الأخري التي يمكن التقديم بها وفق مؤهل الشخص، بعد أن يتم التعرف علي الخبرات المطلوبة لكل وظيفة علي حده.

طريقة التسجيل في وظائف الإحلال والتأهيل

يتم التقديم في الوظائف الخالية من خلال الولوج الي موقع البرنامج التالي: برنامج التأهيل، وبعد الدخول الي الموقع يتم تسجيل البيانات التالية (البريد الإلكتروني، الاسم الأول ورقم الهوية الوطنية والرقم الخاص بالتأمينات الاجتماعية وتاريخ الميلاد والمدينة التي يقيم بها، وتسجيل العنوان ورقم الجوال والجنس والحالة الاجتماعية) مع تحديد الوظيفة الذي يتم التقديم بها.