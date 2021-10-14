رابط تقديم الجوازات للنساء 1443 وشروطه عبر منصة ابشر للتوظيف jobs sa

ننشر رابط تقديم الجوازات للنساء 1443 للحاصلات على شهادة الثانوية العامة عبر بوابة أبشر للتوظيف jobs sa الإلكترونية، وذلك بعد أن أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن بدء استقبال طلبات التسجيل في وظائف المديرية العامة للجوازات السعودية للعنصر النسائي خلال شهر ربيع الأول الجاري، حيث يتم التسجيل والقبول في الدورة العسكرية على رتبة جندي لمن تتوافر لديها شروط الجوازات السعودية المعلن عنها رسمياً عبر بوابة أبشر وظائف العسكرية بالمناطق التالية (المديرية العامة للجوازات – جوازات منطقة الرياض – جوازات المنطقة الشرقية – جوازات مكة المكرمة)، ومن خلال ثقفني نوفر رابط تقديم وظائف الجوازات السعودية الرسمي عبر منصة أبشر توظيف وزارة الداخلية، بالإضافة إلى شروط التقديم على الجوازات 1443.

رابط تقديم الجوازات للنساء 1443

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن توافر بعض الوظائف الشاغرة بالقطاع للعنصر النسائي عبر منصة أبشر للتوظيف العسكري التابعة لوزارة الداخلية السعودية باعتبارها قطاع مستفيد من خدمة إعلانات التوظيف العسكري عبر ابشر توظيف الإلكترونية، وقد حددت الإدارة العامة للقبول والتسجيل مواعيد التسجيل في وظائف الجوازات السعودية لعام 1443.

كما أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن شروط تقديم الجوازات 1443 عبر منصة ابشر وظائف المختصة بعرض الإعلانات الوظيفية للقطاعات العسكرية بالمملكة، وقد استهدفت المديرية العامة للجوازات السعودية الموطنات الحاصلات على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ووفقاً للموعد المحدد للبدء في استقبال طلبات الراغبات في الالتحاق بالدورة العسكرية على رتبة جندي بالجوازات السعودية، فمن المقرر أن يبدأ استقبال طلبات التسجيل في وظائف الجوازات للنساء خلال الفترة التالية:

يبدأ التسجيل اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق لتاريخ 10 ربيع الأول 1443هـ.

ينتهي التقديم على الجوازات السعودية يوم الخميس الموافق لتاريخ 15 ربيع الأول 1443هـ.

يتم التقديم على الجوازات من خلال منصة ابشر للتوظيف (jobs.sa).

شروط تقديم الجوازات السعودية 1443

أوضحت إدارة القبول والتسجيل بوزارة الداخلية الشرو الواجب توافرها فيمن ترغب في التقديم لشغل وظائف الجوازات والالتحاق بالدورة العسكرية برتبة جندي المعلن عنها رسمياً من قبل المديرية العامة للجوازات، حيث تتمثل شروط التقديم في التالي:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية أصلاً ومنشأً، ويتم استثناء من كانت نشأتها مع والدها خلال خدمته للدولة في خارجها، كما يتم استثناء من ولدت داخل المملكة أو خارجها لأب سعودي أو أم سعودية أو أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، كما يستثنى من ولدت داخل الأراضي السعودية لأبوين مجهولين. توفر حسن السيرة والسلوك. لا يكون محكوماً عليها بحد شرعي أو في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. ألا يسبق لها التعيين على وظائف تخضع لنظام الخدمة العسكرية. لا تكون مطرودة من إحدى المعاهد العسكرية. حصولها على هوية وطنية مستقلة سارية المفعول. أن لا تكون متزوجة من غير سعودي. لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. عند الحصول على الشهادة من خارج المملكة، فيجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها. اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة إجراءات واختبارات القبول وفق الشروط الموضحة.

ويتم التقديم على الجوازات من خلال اتباع رابط تقديم الجوازات للنساء الرسمي المرفق في المواعيد الموضحة عالية، ويجب الالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل في وظائف الجوازات، كما يجب قراءة الشروط بشكل دقيق للتعرف على مدى مطابقة الشروط على الراغبة في التقديم بالجوزات.