عبر أبشر توظيف فتح التسجيل في وظائف المديرية العامة للجوازات للنساء على رتبة (جندي)

في هذه الأيام يزداد البحث عن وظائف للإلتحاق بالوظائف العسكرية حيث ترغب الكثير من النساء فى الإلتحاق بالوظائف العسكرية على رتبة جندي، فقد أعلنت المديرية العامة للجوازات عن فتح باب التسجيل في الوظائف العسكرية للنساء على رتبة جندي، وذلك للتعيين في ثلاث مناطق بالمملكة العربية السعودية (الرياض – المنطقة الشرقية – مكة المكرمة)، على أن تستوفي كل المتقدمات الشروط والمعايير المحددة والتقديم يكون عبر إلكترونية من خلال بوابة أبشر توظيف، بدءاً من يوم السبت المقبل 10 ربيع الأول 1443هـ الموافق 16 من أكتوبر الجاري الساعة العاشرة صباحاً، وسوف يستمر باب القبول مفتوحاً حتى يوم الخميس التالي الموافق 15 هجرياً و 21 ميلادياً، فيما أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي أنه لا يقبل أي طلب بعد انتهاء فترة استقبال طلبات التقديم، لذلك يرجى الالتزام بالمواعيد والتعليمات الإرشادية ، ومن الجدير بالذكر فقد صرحت إدارة القبول أن لابد أن تكون المتقدمة على الوظائف العسكرية النسائية تستوفي كافة المعايير، مع العلم بالتدقيق أثناء عملية التسجيل وكتابة المعلومات الشخصية والبيانات بكل عناية لضمان قبول الطلب، واجتياز عملية مطابقة البيانات بجانب المقابلة الشخصية أيضاً، لأنه في حالة اكتشاف أي معلومة غير دقيقة أو صحيحة سوف يتم استبعاد الطلب نهائياً . شروط ورابط التسجيل في وظائف المديرية العامة للجوازات للنساء: شروط ورابط التسجيل في وظائف المديرية العامة للجوازات للنساء: التقديم على وظائف المديرية العامة للجوازات للنساء عبر رابط بوابة أبشر للتوظيف الشروط على النحو التالي: يشترط كأي وظيفة عسكرية أن تكون المتقدمة سعودية في الأصل والمنشأ، بينما يستثنى من ذلك من عاشت مع والدها أثناء تأدية خدمته خارج السعودية، أو من ولدت داخل أو خارج البلاد لأب سعودي الجنسية، وأيضاً يستثنى من ولدت من أم سعودية وأب مجهول، ومن ولدت داخل المملكة وأباها وأمها مجهولين. ألا تكون المتقدمة متزوجة من رجل غير سعودي الجنسية. لابد من أن تكون لديها بطاقة هوية سارية المفعول. المؤهل العلمي المطلوب شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. في حالة المؤهل من خارج المملكة لابد من معادلة الشهادة من وزارة التعليم السعودية. يشترط أن تتسم المتقدمة بحسن السير والسلوك والسمعة في كافة الأمور. لابد من اجتياز الفحص الطبي وأن تكون خالية من الأمراض المعدية. اجتياز المقابلة الشخصية، ويجب الالتزام بالتعليمات الموجودة في الموقع أثناء عمل المقابلة. يجب أن تكون المتقدمة لائقة بدنياً بمعنى أن يتناسب الطول مع الوزن. الوسوم

في هذه الأيام يزداد البحث عن وظائف للإلتحاق بالوظائف العسكرية حيث ترغب الكثير من النساء فى الإلتحاق بالوظائف العسكرية على رتبة جندي، فقد أعلنت المديرية العامة للجوازات عن فتح باب التسجيل في الوظائف العسكرية للنساء على رتبة جندي، وذلك للتعيين في ثلاث مناطق بالمملكة العربية السعودية (الرياض – المنطقة الشرقية – مكة المكرمة)، على أن تستوفي كل المتقدمات الشروط والمعايير المحددة والتقديم يكون عبر إلكترونية من خلال بوابة أبشر توظيف، بدءاً من يوم السبت المقبل 10 ربيع الأول 1443هـ الموافق 16 من أكتوبر الجاري الساعة العاشرة صباحاً، وسوف يستمر باب القبول مفتوحاً حتى يوم الخميس التالي الموافق 15 هجرياً و 21 ميلادياً، فيما أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي أنه لا يقبل أي طلب بعد انتهاء فترة استقبال طلبات التقديم، لذلك يرجى الالتزام بالمواعيد والتعليمات الإرشادية ، ومن الجدير بالذكر فقد صرحت إدارة القبول أن لابد أن تكون المتقدمة على الوظائف العسكرية النسائية تستوفي كافة المعايير، مع العلم بالتدقيق أثناء عملية التسجيل وكتابة المعلومات الشخصية والبيانات بكل عناية لضمان قبول الطلب، واجتياز عملية مطابقة البيانات بجانب المقابلة الشخصية أيضاً، لأنه في حالة اكتشاف أي معلومة غير دقيقة أو صحيحة سوف يتم استبعاد الطلب نهائياً . شروط ورابط التسجيل في وظائف المديرية العامة للجوازات للنساء: شروط ورابط التسجيل في وظائف المديرية العامة للجوازات للنساء: التقديم على وظائف المديرية العامة للجوازات للنساء عبر رابط بوابة أبشر للتوظيف الشروط على النحو التالي: يشترط كأي وظيفة عسكرية أن تكون المتقدمة سعودية في الأصل والمنشأ، بينما يستثنى من ذلك من عاشت مع والدها أثناء تأدية خدمته خارج السعودية، أو من ولدت داخل أو خارج البلاد لأب سعودي الجنسية، وأيضاً يستثنى من ولدت من أم سعودية وأب مجهول، ومن ولدت داخل المملكة وأباها وأمها مجهولين. ألا تكون المتقدمة متزوجة من رجل غير سعودي الجنسية. لابد من أن تكون لديها بطاقة هوية سارية المفعول. المؤهل العلمي المطلوب شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. في حالة المؤهل من خارج المملكة لابد من معادلة الشهادة من وزارة التعليم السعودية. يشترط أن تتسم المتقدمة بحسن السير والسلوك والسمعة في كافة الأمور. لابد من اجتياز الفحص الطبي وأن تكون خالية من الأمراض المعدية. اجتياز المقابلة الشخصية، ويجب الالتزام بالتعليمات الموجودة في الموقع أثناء عمل المقابلة. يجب أن تكون المتقدمة لائقة بدنياً بمعنى أن يتناسب الطول مع الوزن.

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