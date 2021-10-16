خطوات التقديم في وظائف المديرية العامة للجوازات للنساء 1443 والرابط وشروط التقديم

عقب الإعلان عن وظائف وزارة الداخلية بخصوص فتح باب التقدم لوظيفة الجوازات بالمملكة وخاصة للنساء كان تزايد البحث عن كيفية التقديم وموعد التقديم وشروط التقديم وهو ما سنوضح لكم من خلال مقالنا بموقع ثقفني والتي ننشر من خلاله كل جديد، حيث حددت وزارة الداخلية موعد بدء التقديم على الوظائف العسكرية المخصصة للجوازات للنساء، ووضعت الإدارة العامة لاستقبال المركزي العديد من الشروط والإجراءات الرقابية التي يجب على المرشحين استيفاؤها، وقد صرحت إدارة القبول أن لابد أن تكون المتقدمة على الوظائف العسكرية النسائية تستوفي كافة المعايير، مع العلم بالتدقيق أثناء عملية التسجيل وكتابة المعلومات الشخصية والبيانات بكل عناية لضمان قبول الطلب، واجتياز عملية مطابقة البيانات بجانب المقابلة الشخصية أيضاً، لأنه في حالة اكتشاف أي معلومة غير دقيقة أو صحيحة سوف يتم استبعاد الطلب نهائياً دون رجعة وهو مايجعل كل المتقدمين الى الالتزام بدقة البيانات وتقديم جميع المستندات المطلوبة للوظيفة. شروط التقديم في وظائف المديرية العامة للجوازات للنساء: شروط التقديم في وظائف المديرية العامة للجوازات للنساء: أهم الشروط الواجب توافرها ما يلي: يشترط كأي وظيفة عسكرية أن تكون المتقدمة سعودية في الأصل والمنشأ، بينما يستثنى من ذلك من عاشت مع والدها أثناء تأدية خدمته خارج السعودية، أو من ولدت داخل أو خارج البلاد لأب سعودي الجنسية، وأيضاً يستثنى من ولدت من أم سعودية وأب مجهول، ومن ولدت داخل المملكة وأباها وأمها مجهولين. ألا تكون المتقدمة متزوجة من رجل غير سعودي الجنسية. لابد من أن تكون لديها بطاقة هوية سارية المفعول. في حالة المؤهل من خارج المملكة لابد من معادلة الشهادة من وزارة التعليم السعودية. يجب أن تكون المتقدمة لائقة بدنياً بمعنى أن يتناسب الطول مع الوزن. يجب أن تكون لديك سيرة ذاتية جيدة. ليس لديك أي قرار قضائي سابق. يجب ألا تكون هذه الفتاة قد فصلت من الخدمة العسكرية من قبل. يجب أن يكون المرشحون حاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. يجب على المرشحين المرور على مقابلة شخصية ويجب الالتزام بالتعليمات الموجودة في الموقع أثناء عمل المقابلة. يجب على المرشح اجتياز جميع الاختبارات للوظيفة ولابد من اجتياز الفحص الطبي وأن تكون خالية من الأمراض المعدية. المستندات المطلوبة للقبول: نسختان من بطاقة هوية الفتاة. 6 صور شخصية بخلفية بيضاء مقاس 4 * 6. اثنان أصلي ونسخة من الدرجة الأكاديمية. موعد التسجيل للعمل في المديرية العامة للجوازات 1443 المستندات المطلوبة للقبول:موعد التسجيل للعمل في المديرية العامة للجوازات 1443 من الجدير بالذكر فقد اعلن انه سيبدأ التقديم في وظائف المديرية العامة للجوازات للنساء غدا السبت 16 أكتوبر، الموافق ل10 ربيع الأول، وتستمر عملية التقديم حتى يوم الخميس 21 أكتوبر، وسيفتح رابط التسجيل في صباح الغد في تمام الساعة العاشرة عبر منصة أبشر. رابط التوظيف وكيفية التسجيل في المديرية العامة للجوازات 1443 للنساء: رابط التوظيف وكيفية التسجيل في المديرية العامة للجوازات 1443 للنساء: متاح لجميع الفتيات والنساء اللواتي يستوفين المتطلبات التي وضعتها الإدارة العامة للجوازات السعودية التقديم وفقًا للخطوات التالية: الانتقال إلى منصة أبشر من خلال منصة أبشر للتوظيف. انقر فوق “عمل”، ثم “إرسال”، ثم انقر فوق مكبر البحث. انقر فوق جوازات السفر وحدد العمل. أدخل التفاصيل والمعلومات المطلوبة. انقر فوق إرسال الطلب. الوسوم

عقب الإعلان عن وظائف وزارة الداخلية بخصوص فتح باب التقدم لوظيفة الجوازات بالمملكة وخاصة للنساء كان تزايد البحث عن كيفية التقديم وموعد التقديم وشروط التقديم وهو ما سنوضح لكم من خلال مقالنا بموقع ثقفني والتي ننشر من خلاله كل جديد، حيث حددت وزارة الداخلية موعد بدء التقديم على الوظائف العسكرية المخصصة للجوازات للنساء، ووضعت الإدارة العامة لاستقبال المركزي العديد من الشروط والإجراءات الرقابية التي يجب على المرشحين استيفاؤها، وقد صرحت إدارة القبول أن لابد أن تكون المتقدمة على الوظائف العسكرية النسائية تستوفي كافة المعايير، مع العلم بالتدقيق أثناء عملية التسجيل وكتابة المعلومات الشخصية والبيانات بكل عناية لضمان قبول الطلب، واجتياز عملية مطابقة البيانات بجانب المقابلة الشخصية أيضاً، لأنه في حالة اكتشاف أي معلومة غير دقيقة أو صحيحة سوف يتم استبعاد الطلب نهائياً دون رجعة وهو مايجعل كل المتقدمين الى الالتزام بدقة البيانات وتقديم جميع المستندات المطلوبة للوظيفة. شروط التقديم في وظائف المديرية العامة للجوازات للنساء: شروط التقديم في وظائف المديرية العامة للجوازات للنساء: أهم الشروط الواجب توافرها ما يلي: يشترط كأي وظيفة عسكرية أن تكون المتقدمة سعودية في الأصل والمنشأ، بينما يستثنى من ذلك من عاشت مع والدها أثناء تأدية خدمته خارج السعودية، أو من ولدت داخل أو خارج البلاد لأب سعودي الجنسية، وأيضاً يستثنى من ولدت من أم سعودية وأب مجهول، ومن ولدت داخل المملكة وأباها وأمها مجهولين. ألا تكون المتقدمة متزوجة من رجل غير سعودي الجنسية. لابد من أن تكون لديها بطاقة هوية سارية المفعول. في حالة المؤهل من خارج المملكة لابد من معادلة الشهادة من وزارة التعليم السعودية. يجب أن تكون المتقدمة لائقة بدنياً بمعنى أن يتناسب الطول مع الوزن. يجب أن تكون لديك سيرة ذاتية جيدة. ليس لديك أي قرار قضائي سابق. يجب ألا تكون هذه الفتاة قد فصلت من الخدمة العسكرية من قبل. يجب أن يكون المرشحون حاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. يجب على المرشحين المرور على مقابلة شخصية ويجب الالتزام بالتعليمات الموجودة في الموقع أثناء عمل المقابلة. يجب على المرشح اجتياز جميع الاختبارات للوظيفة ولابد من اجتياز الفحص الطبي وأن تكون خالية من الأمراض المعدية. المستندات المطلوبة للقبول: نسختان من بطاقة هوية الفتاة. 6 صور شخصية بخلفية بيضاء مقاس 4 * 6. اثنان أصلي ونسخة من الدرجة الأكاديمية. موعد التسجيل للعمل في المديرية العامة للجوازات 1443 المستندات المطلوبة للقبول:موعد التسجيل للعمل في المديرية العامة للجوازات 1443 من الجدير بالذكر فقد اعلن انه سيبدأ التقديم في وظائف المديرية العامة للجوازات للنساء غدا السبت 16 أكتوبر، الموافق ل10 ربيع الأول، وتستمر عملية التقديم حتى يوم الخميس 21 أكتوبر، وسيفتح رابط التسجيل في صباح الغد في تمام الساعة العاشرة عبر منصة أبشر. رابط التوظيف وكيفية التسجيل في المديرية العامة للجوازات 1443 للنساء: رابط التوظيف وكيفية التسجيل في المديرية العامة للجوازات 1443 للنساء: متاح لجميع الفتيات والنساء اللواتي يستوفين المتطلبات التي وضعتها الإدارة العامة للجوازات السعودية التقديم وفقًا للخطوات التالية: الانتقال إلى منصة أبشر من خلال منصة أبشر للتوظيف. انقر فوق “عمل”، ثم “إرسال”، ثم انقر فوق مكبر البحث. انقر فوق جوازات السفر وحدد العمل. أدخل التفاصيل والمعلومات المطلوبة. انقر فوق إرسال الطلب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات التقديم في وظائف المديرية العامة للجوازات للنساء 1443 والرابط وشروط التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.