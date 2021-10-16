تقديم ابشر الجوازات نساء jobs 1443 رابط منصة ابشر للتوظيف وشروط التسجيل

ننشر رابط تقديم ابشر الجوازات نساء jobs 1443 الرسمي للتسجيل وتعبئة نموذج التقديم المبدئي للراغبات في الالتحاق بقطاع المديرية العامة للجوازات السعودية، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عبر منصة ابشر للتوظيف الإلكترونية عن البدء في استقبال طلبات التسجيل للمواطنات الراغبات في الالتحاق بالدورة العسكرية برتبة جندي وفتح باب التسجيل اعتباراً من اليوم السبت الموافق لتاريخ العاشر من شهر ربيع الأول الجاري، وقد تم تخصيص هذه الوظائف العسكرية للنساء السعوديات فقط، فمن ترغب في الإطلاع على شروط تسجيل الجوازات السعودية للنساء 1443 والحصول على رابط التقديم على الجوازات الرسمي، يمكنه ذلك من خلال المقال.

موعد تقديم ابشر الجوازات نساء jobs 1443

تم الإعلان بشكل رسمي عبر منصة ابشر للتوظيف العسكرية الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل والقبول في وظائف المديرية العامة للجوازات السعودية، وذلك للالتحاق بالدورة العسكرية على رتبة جندي للنساء الحاصلات على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل خلال الفترة التالية:

فتح باب التسجيل في الجوازات نساء اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 16 أكتوبر 2021م الموافق لتاريخ 10 ربيع الأول 1443هـ.

يستمر التقديم على الجوازات للنساء لمدة 5 أيام لينتهي في يوم الخميس بتاريخ 21 أكتوبر 2021م الموافق لتاريخ 15 ربيع الأول 1443هـ.

رابط ابشر للتوظيف تسجيل الجوازات 1443

تختص منصة ابشر للتوظيف الإلكترونية باستقبال طلبات الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف العسكرية المعلن عنها رسمياً من قبل القطاع المستفيد أو من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل بالوزارة، حيث يستفيد من خدمة الإعلانات الوظيفية العديد من القطاعات العسكرية بالمملكة.

ويتم الإطلاع على الوظائف المتاحة من خلال الدخول إلى المنصة والنقر على أيقونة الوظائف المتاحة من القائمة الرئيسية، كما يتم الاستعلام عن نتائج الفرز المبدئي ونتائج القبول النهائي أيضاً من خلال منصة ابشر وظائف الإلكترونية، ومن ترغب في التقديم على وظائف الجوازات السعودية للنساء أو الحصول على رابط تقديم ابشر الجوازات نساء jobs الرسمي، يمكنها ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط منصة ابشر للتوظيف وزارة الداخلية الرسمي (jobs.sa).

الجوازات السعودية أماكن التعيين

أوضحت الإدارة العامة للقبول الأماكن التي سيتم التعيين عليها للمتقدمة المقبولة بعد اجتياز الفحص الطبي واختبارات القبول بنجاح، حيث سيتم تعيين المواطنات المقبولات في (المديرية العامة للجوازات السعودية – جوازات منطقة الرياض – جوازات منطقة مكة المكرمة – جوازات المنطقة الشرقية).

شروط تقديم الجوازات للنساء 1443

اشترطت الإدارة العامة للقبول والتسجيل ضرورة توافر بعض الشروط في من ترغب بالتقديم على الجوازات للتعيين على رتبة جندي، وقد تمثلت شروط الجوازات للنساء المعلن عنها رسمياً عبر منصة ابشر للتوظيف في النقاط التالية: