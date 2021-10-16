شروط تقديم الجوازات للنساء 1443 ورابط منصة ابشر للتوظيف jobs.sa الرسمي للتسجيل

ننشر شروط تقديم الجوازات للنساء 1443 بعد أن تم الإعلان رسمياً عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة للجوازات السعودية من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الداخلية عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري، فمنذ أن أعلنت المديرية العامة للجوازات عن البدء في استقبال طلبات التسجيل في الدورة العسكرية برتبة جندي للكادر النسائي، وقد ازدادت عمليات البحث عن تفاصيل الوظيفة العسكرية المعلن عنها عبر منصة ابشر توظيف وزارة الداخلية، فهناك من تبحث عن شروط القبول في الجوازات نساء، وهناك من تبحث عن رابط التقديم على الجوازات للنساء 1443 الرسمي، لذلك قمنا بتوفير شروط التسجيل ورابط تقديم الجوازات عبر منصة ابشر وظائف الإلكترونية.

شروط تقديم الجوازات للنساء 1443

تم الإعلان من جانب المديرية العامة للجوازات من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن بدء استقبال طلبات التقديم على الجوازات للنساء للالتحاق بالدورة العسكرية برتبة جندي اعتباراً من اليوم السبت الموافق لتاريخ العاشر من شهر ربيع الأول الجاري، وقد أوضحت الشروط الواجب توافرها فيمن ترغب في الالتحاق بالقطاع العسكري، حيث يجب أن تكون المتقدمة للتوظيف بالمديرية العامة للجوازات سعودية الجنسية أصلاً ومنشأً.

ولكن استثنت الإدارة من شرط الجنسية من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة في خارج المملكة، ومن ولدت داخل المملكة أو خارجها لأب سعودي أو أم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، ومن ولدت داخل المملكة لأبوين مجهولين، بالإضافة إلى بعض الشروط العامة التي يمكنكم التعرف عليهم من خلال التالي:

أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك والسمعة، وأن لا تكون قد حكم عليها بحد شرعي أو في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. لا تكون قد سبق لها التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية، ولا تكون مطرودة من إحدى المعاهد العسكرية. حصول المتقدمة على هوية مستقلة سارية الصلاحية. لا تكون متزوجة من غير مواطن سعودي. ألا تقل شهادة المؤهل العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفي حال حصولها على المؤهل من خارج المملكة، فيجب معادلتها من وزارة التعليم والتصديق عليها. أن تجتاز المتقدمة الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة الإجراءات والاختبارات الخاصة بالقبول وفق شروط تقديم الجوازات للنساء 1443 الموضحة.

رابط ابشر للتوظيف للتقديم على الجوازات

يتم استقبال طلبات الراغبات في التوظيف بقطاع المديرية العامة للجوازات للنساء للتعيين على رتبة جندي بالأماكن المعلن عنها رسمياً بالإعلان الوظيفي عن طريق منصة ابشر للتوظيف، فمن ترغب في التسجيل وتعبئة النموذج المبدئي، يمكنها ذلك من خلال اتباع رابط ابشر توظيف الرسمي المرفق بالتالي:

رابط تقديم الجوازات منصة ابشر للتوظيف (jobs.sa).

ويجب العلم أنه سيتم التعيين بعد الفرز وإعلان نتائج القبول النهائي بالمديرية العامة للجوازات وجوازات منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة، فمن تجد أنها يتوافر لديها شروط تقديم الجوازات للنساء 1443 المرفقة بالنقاط السابقة، فعليها التقديم على الجوازات من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق عالية فور تفعيل أيقونة التقديم.