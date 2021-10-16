رابط التقديم على وظائف الجوازات نساء 1443 عبر منصة أبشر للتوظيف jobs.sa المديرية العامة للجوازات

نتابع معكم رابط التقديم على وظائف الجوازات نساء، حيث أعلنت المديرية العامة للجوازات عن فتح باب التقديم للنساء في وظائف الجوازات للعام 1443، حيث يمكن لمن يتوافر عليها الشروط التي سوف نعلمكم إياها في الأسطر القادمة التقديم على رتبة “جندي” إلكترونيا من خلال منصة أبشر للتوظيف، وسنتابع معكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، فتابعوا معنا.

الجوازات السعودية

وقد أعلنت المديرية العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية في الجوازات برتبة “جندي”، وهذا للنساء.

موعد التقديم على وظائف الجوازات

وقد أعلنت الجوازات عبر نفس التغريدة عن الفترة التي سيتم فتح التقديم الإلكتروني خلالها للراغبات في التقديم، وسيكون التقديم بالمناسبة إلكترونيا عبر منصة أبشر للتوظيف jobs.sa، وهذا وفقا لما تم الإعلان عنه في التغريدة، والمواعيد كالآتي:

يبدأ التقديم الإلكتروني من يوم السبت الموافق 10 ربيع الأول 1443 هجريا، أي الموافق 16 أكتوبر 2021 ميلاديا.

يتم غلق باب التقديم في يوم الخميس من نفس الأسبوع، والموافق 15 ربيع الأول 1443 هجريا، أي الموافق 21 أكتوبر 2021 ميلاديا.

شروط التقديم على رتبة “جندي” بالجوازات للسيدات

وقد تم الإعلان عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في من ترغب في التقديم على رتبة “جندي” للعمل في هيئة الجوازات التابعة للمناطق: (الشرقية – الرياض – مكة المكرمة)، وهذا الشروط كالآتي:

يجب أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ومن أبوين سعوديين، ويستثنى من ذلك من نشأت خارج البلاد مع والدها في خدمة السعودية.

ألا يقل المؤهل التعليمي لممتقدمة عن شهادة الثانوية وما يعادلها من الشهادات الدارسية.

أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك.

في حالة اذا كانت المتقدمة متزوجة فيجب أن يكون زوجها سعودي الجنسية.

ألا يكون قد سبق طرد المتقدمة سابقا في أحد الكليات العسكرية.

أن تكون بطاقة الهوية الخاصة بها سارية وغير منتهية.

يجب أن تجتاز المتقدمة جميع الاختبارات والمقابلة الشخصية، وألا يقل طولها عن 155 سم.

رابط التسجيل في الجوازات عبر أبشر للتوظيف jobs.sa

ويمكن للراغبات في التقديم ممن يتوافر عليهم الشروط التقديم بكل سهولة عبر الإنترنت، ويجب على الراغبات المسارعة في التقديم قبل غلق باب التسجيل، ويمكنك التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية: