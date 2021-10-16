رابط ابشر للتوظيف للتقديم على رتبة “جندي” بالجوازات للسيدات 1443 jobs.sa

نتابع معكم رابط ابشر للتوظيف، حيث زاد البحث في جميع أنحاء المملكة في الساعات القليلة الماضية عن المنصة وهذا خاصة بعد إعلان المديرية العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية عن فتح باب التقديم الإلكتروني للتقديم للعمل برتبة “جندي” في وظائف الجوازات في ثلاث مناطق بالمملكة (الرياض – مكة المكرمة – الشرقية)، وهذا إلكترونيا عبر منصة ابشر للتوظيف، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

أبشر للتوظيف الجوازات

وقد أعلنت الجوازات السعودية في الأيام القليلة الماضية عبر تغريدة رسمية لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للنساء، وهذا للعمل برتبة “جندي” للنساء، وسيكون التقديم متاحا عبر منصة وزارة الداخلية أبشر للتوظيف.

وقد أعلنت أيضا الجوازات عبر نفس التغريدة عن المواعيد التي سيكون التقديم فيها متاحا، والتي يجب على الراغبات في التقديم على تلك الوظائف التقديم خلالها، وهذا قبل غلق باب التقديم وانتهاء الفرصة، وهذه المواعيد كالتالي:

تم فتح باب التقديم بدءا من يوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021 ميلاديا، والموافق هجريا اليوم العاشر ربيع الأول 1443.

آخر يوم للتقديم سيكون يوم الخميس القادم، والذي سيوافق يوم 21 أكتوبر ميلاديا، والذي سيوافق اليوم الخامس عشر عام 1443 هجري.

شروط التسجيل في الجوازات للنساء

ويوجد عددا من الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن ترغب في التقديم على تلك الوظيفة، وهذه الشروط تشترك فيها معظم الوظائف الحكومية بالمملكة، وهي تعتبر شروط صارمة وهذا للالتحاق بتلك الوظائف المرموقة، وهذه الشروط بالنسبة للنساء كالآتي:

أن تكون سعودية الأصل والمنشأ، وهذا ما عدا من نشأت خارج المملكة مع والديها لخدمة الوطن.

يجب ان يكون زوجها سعودي الجنسية (في حالة اذا كانت المتقدمة سعودية).

أن تمتلك شهادة الثانوية أو ما يعادلها أو أعلى.

يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بها سارية عند التقديم.

في حالة التحاقها مسبقا بأحد الكليات العسكرية في المملكة، فيجب ألا يكون قد تم فصلها منها.

اجتياز كافة الاختبارات المطلوبة، والمقابلة الشخصية.

حسن السير والسلوك، وألا يكون قد حكم عليها سابقا في قضية مخلة بالشرف والأمانة.

رابط أبشر للتوظيف الجوازات 1443

ويمكن للمتقدمات التقديم بكل سهولة إلكترونيا، وهذا من خلال منصة أبشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية، فتابعي الخطوات التالية: