رابط تقديم الجوازات وظائف نسائية وشروط القبول في السعودية 1443

رابط تقديم الجوازات وظائف نسائية وشروط القبول بالسعودية 1443 والتي أعلنت أنها مؤخرا الوكالة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية ويتضمن عدة مناصب تعمل فيها المتقدمة مجندة في احدي قطاعات الجوازات السعودية في المملكة وسوف يتم توزيعهم على عدد من المطارات والمرافق السعودية الأقرب لمقدمة الطلب بعد استيفاء الشروط والمعايير للعمل بالمنشأة التابعة لوزارة الداخلية والتي تخدم شؤون جوازات السفر في المملكة وتنظيم الدخول والخروج في السعودية.

رابط تقديم الجوازات للوظائف النسائية 1443

إليكم رابط تقديم الجوازات للوظائف النسائية 1143 وشروط التسجيل عبر ابشر للتوظيف بعد إعلان الوكالة العمل للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للنساء في عدد متنوع من الوظائف المختلفة ضمن مسار جواز السفر السعودي.

شروط القبول في الجوازات للنساء في السعودية

قد أعلنت جوازات السفر السعودية عن مجموعة من الشروط للقبول في هذه الوظائف الشاغرة على النحو التالي:- شروط التقديم وهو الجنسية السعودية لمقدمة الطلب وهناك استثناء لمن نشأت مع والديها أثناء تواجده في البلاد في احد أنشطة الدولة في خارج المملكة.

يجب أن تكون المتقدمة لديها سجل جنائي خالي من أي أحكام جنائية مخلة بالآداب العامة أو الشرف والثقة أو تخضع تحت قيد قانوني في جريمة.

ألا يكون سبق طردها من أي معاهد عسكرية.

يجب أن تكون الشهادة معتمدة رسميا من وزارة التربية والتعليم السعودي إذا كانت الشهادة من خارج المملكة.

اجتياز كافة الاختبارات للوصول إلي معايير النجاح في المقابلة.

يجب ألا تكون موظفة أو سبق لها التوظيف بأنشطة تابعة للنظام العسكري للبلاد.

ألا تكون متزوجة من غير رجل سعودي.

يتم القبول للأفضل من النساء الحاصلات على تعليم عالي أو من لديها دورات في لغات أجنبية اخرى.

يتم اختيار الأفضل من لديها دورات في لغة الإشارة أو أجهزة الكمبيوتر و مدة الدورة لا تقل عن 9 أشهر وحينذاك يجب تقديم شهادات معتمدة من أماكن معترف بها.

اجتياز كل اختبارات اللياقة البدنية والسلامة الصحية وكل الفحوصات الطبية اللازمة.

أن تكون في حوزتها بطاقة هوية وطنية و أن تكون سريعة المفعول عند التقديم.

ينبغي أن تكون حاصلة على شهادة تخرج من مدرسة جيدا ويتم قبول المؤهلات العليا.

حسب ما جاء من اللوائح الطبية يجب أن لا يقل طول متقدمة الطلب عن 155 سم وهذا بالنسبة للوزن.

يجب أن يكون العمر من 21 عاما ولا يزيد عن 40 عاما عند التقديم والتسجيل.

في حالة التقديم لا يجوز للمتقدمة طلب العمل في أي مؤسسة حكومية في الدولة.

مسندات التقديم المطلوبة للتسجيل في جوازات السفر السعودية

قد تمت الإشارة إلي عدة أوراق مطلوبة ومستندات داعمة لعملية التسجيل وهي كما يلي:

يجب إحضار نسختان (2) من بطاقة هوية المتقدمة بالإضافة إلى أهم المرفقات الأصلية بشرط أن تكون سارية المفعول. مطلوب عدد 2 صورة شخصية مقاس 4/6 إذا كانت الصورة الأمامية ذات خلفية بيضاء. ارفاق صورة من الدرجة العلمية عدد 2 مضاف إليها أصل شهادة مقدم الطلب. توضع جميع الأوراق والمستندات في ملف اخضر مع ترتيبها عند تقديم الطلب.

تاريخ وموعد قبول التقديم في وظائف الجوازات للنساء بالسعودية 1443

تم البدء في قبول تسجيل طلبات قبول النساء في الجوازات السعودية التابعة لوزارة الداخلية يوم السبت 10 ربيع الأول 1433 هجريا الموافق 16 أكتوبر 2021 ميلادية علي أن يستمر العمل في قبول طلبات التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 22 من الشهر الجاري ربيع الأول لعام 1433 هجريا الموافق 28 أكتوبر 2021.