وظائف خالية لجميع التخصصات بجميع أنحاء الجمهورية

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محمد سياف - ابو ظبي - نعرض عليكم أحدث إعلانات وظائف خالية، لجميع التخصصات والمجالات، بجميع المحافظات، ويمكنكم التقديم إليه من خلال روابط سيتم وضعها بجوار كل وظيفة، بالإضافة إلى وضع كافة تفاصيل العمل الذي تم الإعلان عنه، مثل أسم الشركة أو المنشأة ومقر العمل بالإضافة إلى عدد العمالة المطلوبة . وظائف خالية لجميع التخصصات 16 – 10 – 2021 شركة RAVIN للملابس، تطلب مدير فرع للشركة مقل العمل: شبرا – محافظة القاهرة شروط الوظيفة: مستوي الخبره: مدير / مشرف

مدير / مشرف الا يزيد السن عن : 33 سنة

: 33 سنة مدة الخبرة: من 1 سنة – 3 سنوات

من 1 سنة – 3 سنوات الجنس : ذكور / إناث

: ذكور / إناث المؤهل : مؤهل عالي للتقديم للوظيفة : وظيفة مدير فرع لشركة ريفين للملابس شركة RAVIN للملابس، موظف مبيعات داخلية مقل العمل : المنصورة – محافظة الدقهلية عدد العمالة المطلوبة : 10 موظفين . مستوي الخبره: لا يشترط خبره

لا يشترط خبره الا يزيد السن عن : 28 سنة

: 28 سنة مدة الخبرة: لا يشترط خبره

لا يشترط خبره الجنس : ذكور / إناث

ذكور / إناث المؤهل : مؤهل عالي للتقديم للوظيفة : وظيفة موظف مبيعات داخلية وظائف خالية بشركة مصر لتأمينات الحياة – مسئول مبيعات تأمين مقر العمل : دمياط الجديدة – محافظة دمياط عدد الموظفين المطلوبين : 10 موظفين مستوي الخبره: لا يشترط خبره

لا يشترط خبره الا يزيد السن عن: 28 سنة

28 سنة مدة الخبرة: لا يشترط خبره

لا يشترط خبره الجنس : ذكور / إناث

: ذكور / إناث المؤهل : مؤهل عالي للتقديم للوظيفة : وظيفة مسئول مبيعات تأمين وظائف خالية بشركة مصر لتأمينات الحياة – مسئول مبيعات تأمين مقر العمل: آجا – المنصورة – طلخا – محافظة الدقهلية عدد الموظفين المطلوبين: 10 موظفين مستوي الخبره: لا يشترط خبره

لا يشترط خبره الا يزيد السن عن: 38 سنة

38 سنة مدة الخبرة: لا يشترط خبره

لا يشترط خبره الجنس : ذكور / إناث

: ذكور / إناث المؤهل : مؤهل عالي

: مؤهل عالي اللغة الإنجليزية: جيد

جيد الكمبيوتر : جيد للتقديم للوظيفة: وظيفة مسئول مبيعات تأمين وظيفة كاتب محتوى سوشيال ميديا بأكاديمية ASK MEDIA مقر العمل : فيصل محافظة الجيزة العدد المطلوب : 1 كاتب مستوي الخبره: متوسطة

متوسطة الا يزيد السن عن: 23 سنة

23 سنة مدة الخبرة: سنة علي الأقل

سنة علي الأقل الجنس : ذكور / إناث

: ذكور / إناث المؤهل : مؤهل عالي

: مؤهل عالي اللغة الإنجليزية: جيد جدا

جيد جدا الكمبيوتر : جيد جدا للتقديم للوظيفة : كاتب محتوي سوشيال ميديا وظيفة أخصائي سوشيال ميديا بأكاديمية ASK MEDIA مقر العمل : فيصل محافظة الجيزة العدد المطلوب : 3 موظفين مستوي الخبره: متوسطة

متوسطة الا يزيد السن عن: 35 سنة

35 سنة مدة الخبرة: سنتان علي الأقل

سنتان علي الأقل الجنس : ذكور / إناث

: ذكور / إناث المؤهل : مؤهل عالي

: مؤهل عالي اللغة الإنجليزية: جيد جدا

جيد جدا الكمبيوتر : جيد جدا للتقديم للوظيفة : أخصائي سوشيال ميديا وتسويق إلكتروني

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