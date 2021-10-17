التقديم في وظائف الأحوال المدنية الجديدة عام 1443 حيث ينتظر الكثير من المواطنين بداية تلقي طلبات التسجيل الخاصة بوظائف الأحوال المدنية التي يتم توفيرها كل فترة زمنية، ويرغب البعض في معرفة الإجراءات الخاصة من أجل إتمام التقديم بصورة صحيحة، وهو أمر هام لكل من يرغب في الحصول علي فرصة وظيفية لدى الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية، وقد أشارت وكالة الأحوال المدنية بالمملكة عن توفير فرص وظيفية بالعمل الإداري لدي الوكالة ولكن يتم التقديم من خلال توافر بعض الشروط العامة التي يجب توافرها في أي متقدم، وسوف نتعرف معاً علي شروط التقديم في وظائف الأحوال المدنية الجديدة.

شروط وظائف الأحوال المدنية

يتم التقديم في وظائف وكالة الأحوال المدنية بالمملكة من خلال توافر عدد من شروط التقديم والتي من أهمها ما يلي:

يجب عند التقديم توافر بطاقة هوية وطنية تكون سارية الصلاحية خلال إرسال طلب التقديم.

يجب أن يكون المتقدم للوظائف الخالية لائقًا طبيًا.

يشترط للتقديم أن يكون كل من يتقدم ذات سمعة وسلوك حسن.

يحب أن لا يكون المتقدم مرتبط اسمه بأي جريمة تخل بالشرف والأمانة داخل المملكة.

يجب أن يكون هناك تناسب بين طول المتقدم مع الوزن وفق اللائحة الصحية التي تحددها الوكالة.

يجب علي جميع المتقدمين أن يكونوا من حاملي الجنسية السعودية.

يشترط للتقديم أن يكون كل متقدم متزوج أو متزوجة من سعودي فقط وليس من الأجانب.

طريقة التقديم الإلكترونية في وظائف الأحوال المدنية

التقديم في الوظائف الخالية يتم من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تعد خطوات واحدة لجميع المتقدمين، وهي كالتالي: