أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب القبول والتسجيل على وظيفة جندي نساء للعمل بالمديرية العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبات في التقديم في هذه الوظائف العسكرية، القيام بتسجيل رغباتهم خلال الموعد المحدد، وأنه لن يتم الالتفات لأي طلبات يتم تقديمها بعد هذا الموعد، مع مراعاة أن تكون المتقدمات مستوفيات لكافة الشروط المتطلبة لشغل الوظائف المعلنة من قبل المديرية العامة للجوازات، حيث تم الاعلان عن تلك الشروط وكيفية التقديم في المواعيد المحددة من قبل الادارة العامة للقبول.

المديرية العامة للجوازات رابط التقديم على وظائف رتبة جندي نساء 1443:-

أعلنت الادارة العامة للقبول والتسجيل التابعة لوزارة الداخلية عن كيفية التقديم على وظائف رتبة جندي نساء 1443 وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على موقع أبشر للتوظيف.

الضغط على أيقونة التسجيل في وظائف رتبة جندي نساء بالمديرية العامة للجوازات.

يتم إدخال البيانات المطلوبة لاستيفاء الطلب التقديم.

وأشارت الادارة العامة للقبول والتسجيل بأنه يجب على المتقدمات متابعة حالة الطلب عبر موقع أبشر توظيف، لمعرفة نتائج القبول المبدئي ومتطلبات القبول بالوظيفة المعلنة، ومن ثم معرفة مواعيد اختبارات القبول والتسجيل والأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.

يجب أن تتوافر في المتقدمات مجموعة من الاشتراطات حتى يتم قبولهم مبدئياً وهذه الشروط هي:- أن تكون المتقدمة الأصل والنشأة سعودية وتستثني من نشأت مع والديها أثناء خدمتهم للدولة في الخارج. أن تكون حاصل على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، وإذا كانت حاصلة على المؤهل من خارج المملكة، فإنه يلزم معادلة هذا المؤهل من قبل وزارة التعليم. ألا تكون متزوجة من غير سعودي. ألا تكون قد التحقت من قبل بأي كلية أو معهد عسكري. أن تكون حسنة السمعة وغير محكوم عليها بأي تهم تخل الشرف والأمانة. أن تجتاز المتقدمة كافة الاختبارات المقررة للوظيفة، من مقابلة شخصية وغيرها من الاختبارات الأخرى والتي يتم اجراؤها بمعرفة لجنة القبول والتسجيل بوزارة الداخلية.



شروط التقديم في وظائف رتبة جندي نساء بالمديرية العامة للجوزات 1443:-

مواعيد التقديم على وظائف النساء برتبة جندي بالجوازات:-

التقديم على تلك الوظائف متاح من يوم السبت الموافق 10/3/1443 هـ الموافق 16/10/2021، وحتى يوم الخميس الموافق 15/3/1443 هـ الموافق 21/10/2021.

وقد بدأت بالفعل منذ صباح أمس عملية التقديم على وظائف النساء برتبة جندي بالجوازات، بعد أن فتحت الادارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الداخلية أمام النساء الراغبات في التقديم على تلك الوظائف عبر بوابة أبشر توظيف، وعملية التقديم سوف تكون متاحة أمام جميع النساء الراغبات في التقديم حتى يوم الخميس المقبل، على أنه يجب الحذر عن إدخال البيانات المطلوبة، تحري الدقة في تلك البيانات حيث يتم مراجعتها مع الأجهزة ذات العلاقة.